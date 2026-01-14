Julio Iglesias rompe su silencio: reveladora reacción a las denuncias de agresión sexual

El cantante Julio Iglesias se enfrenta a las acusaciones de agresión sexual y trata de seres humanos por parte de dos ex empleadas. Los hechos que se relatan en la denuncia se habrían producido en 2021 en República Dominicana.

La investigación conjunta de elDiario y Univisión revela que Julio Iglesias habría sometido a sus ex empleadas a tocamientos, agresiones y penetraciones. Además, les exigía pruebas de enfermedades de transmisión sexual como VIH o clamidias, así como test ginecológicos y de embarazo.

El relato de las denunciantes sigue un patrón en el que se establecían jerarquías en el servicio doméstico y los trabajadores de la vivienda, que colaboraban en presionar a las víctimas para cometer las agresiones.

Ante la gravedad de todas estas acusaciones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para analizar una denuncia presentada el 5 de enero contra el intérprete.

El cantante Julio Iglesias ha sido acusado de agresión sexual y trata de seres humanos por dos ex empleadas CC

Se trata de unas diligencias de investigación penal de carácter preprocesal que fueron abiertas por la Fiscalía antes de la publicación de esta investigación periodística. Dichas diligencias todavía se encuentran en un estado muy preliminar, se mantienen secretas, y tendrán que abordar las competencias de los juzgados españoles para abordar este caso.

En todo caso, se cumplen condiciones para que los juzgados en España puedan abrir una causa formal: los delitos están tipificados en los países en los que se cometieron y no hay abierta una investigación penal en los países donde se produjeron. Además, el acusado, Julio Iglesias, tienen nacionalidad española.

Julio Iglesias rompe su silencio en plenas acusaciones: su postura lo revela todo

A pesar del hermetismo con el que Julio Iglesias ha reaccionado a estas acusaciones, ya se conoce cómo ha respondido a las denuncias. El cantante está "preocupado" por la situación, como ha revelado la periodista Paloma García-Pelayo en declaraciones a laSexta.

"Julio esta preocupado. Es lo que se me traslada", explica la periodista, que ha podido hablar con el entorno más cercano del cantante y conocer qué ha expresado ante la crisis abierta. "Está preocupado por el impacto internacional, porque hoy su imagen ha caído absolutamente y es como si le hubieran matado internacionalmente por su imagen", ha continuado.

A pesar de que Julio Iglesias y su equipo están manteniendo un "silencio absoluto" en público, la periodista ha insistido en que el cantante está "más preocupado que otras veces" porque ahora se le está acusando de trata de seres humanos y agresión sexual. "No es una cosita más, es algo serio", ha comentado.

La periodista también ha expresado que Julio Iglesias tiene "a sus abogados a por todas" y que "confía mucho en ellos, particularmente en uno de ellos". La periodista también ha reconocido que Iglesias tiene "unos medios galácticos" y que no dudará en usarlos en esta ocasión.