Los Replicantes
Buscar

Música

Salen a la luz dos brutales denuncias por agresión sexual contra Julio Iglesias

Los testimonios de las denunciantes son especialmente duros mientras que el cantante Julio Iglesias todavía no se ha pronunciado.

Salen a la luz dos brutales denuncias por agresión sexual contra Julio Iglesias
El cantante Julio Iglesias Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

13 Enero 2026 12:07 (hace 10 horas)

Salen a la luz dos brutales denuncias por agresión sexual contra el cantante Julio Iglesias. El intérprete ha sido acusado, a los 82 años, de cometer este tipo de delitos contra dos ex empleadas.

Vídeos Los Replicantes

Las acusaciones que ahora ven la luz se habrían producido en 2021, según recoge una investigación desarrollada conjuntamente por elDiario y Univisión. Los hechos se produjeron presuntamente en las residencias que Iglesias tiene en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas).

Los relatos de las denunciantes son especialmente duros. Rebeca, el nombre ficticio de una de las denunciantes, incluye su testimonio como integrante del servicio doméstico del artista: "Me cogía muy duro la vulva y me dolía mucho. Le decía 'me molesta, no quiero', pero él seguía igual. A veces también tenía que fingir porque le decía que no y él no escuchaba".

Las denuncias han salido a la luz a raíz de una investigación periodística
Las denuncias han salido a la luz a raíz de una investigación periodística CC

Su testimonio no deja lugar a dudas sobre la crudeza de los hechos que denuncia: "Una vez, en la casa de las Bahamas, me penetró anualmente con los dedos y sentí mucho dolor, más de cinco veces le dije que no. Sentí que no podía escapar. Soy tu puto robot, tu esclava, tu muñeca. Y no puedo moverme, no puedo moverme", explicaba. "También en esos momentos me abofeteaba durísimo la cara, con muchísima fuerza, horrible", recoge su denuncia.

Rebeca también relata que otra jornada, en la que el cantante sufría un ataque de ciática, fue enviada a su habitación durante la noche: "me tuvo durante horas pasándole la lengua por el ano y chupándole el pito porque él sentía mucho dolor y eso lo calmaba. Pasé casi toda la madrugada chupándole sus partes. Cuando yo paraba o me quedaba dormida, él me jalaba la cabeza como para que siga".

"Te sientes obligada a hacerlo"

En su denuncia por agresión sexual, Rebeca explica la presión a la que se sentía sometida dadas las circunstancias: "Te sientes obligada a hacerlo. La mayor parte de las veces nunca pensé en el temor a perder mi trabajo. Era algo que él te forzaba a hacer. Generaba como un poder en ti, de que tú lo tenías que hacer sí o sí".

Otra ex trabajadora que denuncia hechos similares, Laura, ofrece también su propio testimonio: "Julio es una persona muy controladora. Ejerce ese poder a través del miedo. Amenaza con despedirte y constantemente te recuerda que estar trabajando para él es lo mejor que te ha pasado en la vida. Vive recordándote cuáles son las reglas, qué puedes hacer y qué no".

En su caso, también se recogen situaciones muy duras: "Hubo varias ocasiones donde él me decía 'ven acá, acércate'. Estábamos en la playa, se acercaba y me tocaba los pezones, me los apretaba. No es solamente que te toque, es que te lastima... Me apretó durísimo. También me preguntaba, cuando estábamos en privado, si me gustaban los tríos, si me gustaban las mujeres y si era de mente abierta".

Los periodistas que han estado involucrados en esta investigación han intentado recabar el testimonio de Julio Iglesias y de su abogado en varias ocasiones, aunque no han obtenido respuesta, tampoco de su esposa. Algunas personas señaladas han negado los hechos, que han calificado de "patrañas".

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
El juez procesa a Íñigo Errejón por agresión sexual a Elisa Mouliaá: cerca del banquillo

El juez procesa a Íñigo Errejón por agresión sexual a Elisa Mouliaá: cerca del banquillo

El juez abre juicio oral contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

El juez abre juicio oral contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

Condenado un alcalde del PP por golpear brutalmente a dos vecinos

Condenado un alcalde del PP por golpear brutalmente a dos vecinos

Condenado un hombre por quitarse el preservativo sin consentimiento en pleno acto sexual

Condenado un hombre por quitarse el preservativo sin consentimiento en pleno acto sexual

Contenidos que te pueden interesar
Detenido por asesinar a un joven de 21 años en Las Palmas por "orgullo"

Detenido por asesinar a un joven de 21 años en Las Palmas por "orgullo"

La desigualdad del alquiler: la renta de los caseros supera en un 82% a los inquilinos

La desigualdad del alquiler: la renta de los caseros supera en un 82% a los inquilinos

Ayudas a la maternidad 2026: así puedes conseguir un ingreso de 500 euros

Ayudas a la maternidad 2026: así puedes conseguir un ingreso de 500 euros

Mueren dos pacientes de cáncer en el Hospital de Burgos por un fallo de uso de medicamento

Mueren dos pacientes de cáncer en el Hospital de Burgos por un fallo de uso de medicamento

La red social X sufre una caída a nivel mundial

La red social X sufre una caída a nivel mundial

Adiós El Corte Inglés: cierra este emblemático centro comercial en España

Adiós El Corte Inglés: cierra este emblemático centro comercial en España

Abren una investigación en la Audiencia Nacional contra Julio Iglesias por agresión sexual

Abren una investigación en la Audiencia Nacional contra Julio Iglesias por agresión sexual

Muere repentinamente el novillero Nicolás Cubero a los 17 años

Muere repentinamente el novillero Nicolás Cubero a los 17 años