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Mitsubishi lanza una IA que detecta si conduces borracho y que podría interesar a la DGT

La empresa japonesa ha presentado un nuevo sistema de inteligencia artificial capaz de detectar si el conductor está bajo los efectos del alcohol.

Mitsubishi lanza una IA que detecta si conduces borracho y que podría interesar a la DGT
El nuevo sistema de Mitsubishi Electric aspira a detectar si el conductor no está en condiciones de ponerse al volante. Foto: CC
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

09 Abril 2026 15:50 (hace 4 horas)

El consumo de alcohol y drogas sigue siendo uno de los grandes factores de riesgo en carretera. La Dirección General de Tráfico recuerda que el alcohol está presente en entre el 30% y el 50% de los accidentes mortales, una cifra que lo sitúa entre las principales causas evitables de siniestralidad vial.

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Los datos más recientes confirman además el peso real de estas conductas en la mortalidad. Según la Memoria 2024 del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el 48% de los conductores fallecidos en accidente de tráfico que fueron analizados había consumido alguna sustancia psicoactiva: un 34,4% dio positivo en alcohol, un 16,4% en drogas y un 11,4% en psicofármacos.

Con ese objetivo, Mitsubishi Electric ha presentado un sistema basado en inteligencia artificial capaz de detectar si el conductor circula bajo los efectos del alcohol y anticiparse así a posibles situaciones de riesgo al volante.

Cómo funciona y qué pretende evitar

La tecnología presentada por Mitsubishi Electric no se limita a avisar al conductor. Si el sistema detecta que puede estar bajo los efectos del alcohol, puede activar alertas visuales y sonoras e incluso intervenir sobre el vehículo para reducir el riesgo de accidente.

Además, no se trata de un proyecto improvisado. La compañía lleva desarrollándolo desde 2018 y, con el tiempo, ha incorporado inteligencia artificial entrenada con datos de personas de distintas edades, sexos y rasgos físicos para mejorar su precisión y minimizar errores.

Una de las derivadas más interesantes del sistema es que su utilidad no se limita al alcohol. Al analizar los ojos, el pulso y el comportamiento al volante, esta tecnología también puede detectar somnolencia, fatiga o estados de atención degradada por otras causas. Con ello, Mitsubishi busca convertir esta herramienta en un nuevo sistema de seguridad preventiva frente a una de las mayores amenazas en carretera: ponerse al volante cuando no se está en condiciones de conducir.

La empresa espera, además, que esta tecnología pueda empezar a llegar al mercado tan pronto como este mismo año o el próximo. ¿Estará interesada la DGT en este nuevo sistema?

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