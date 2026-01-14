Los Replicantes
Sale a la luz un brutal vídeo de Julio Iglesias tras las denuncias de agresión sexual

Un vídeo en el que Julio Iglesias aparece forzando a una presentadora ante las cámaras ve ahora la luz tras las denuncias contra el cantante.

El cantante Julio Iglesias Foto: Captura laSexta
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

14 Enero 2026 11:49 (hace 1 hora)

Sale a la luz un nuevo vídeo controvertido de Julio Iglesias. El cantante se enfrenta a varias acusaciones de agresión sexual por parte de dos ex empleadas. En una investigación conjunta de elDiario y Univisión, las denunciantes relataron diversas vejaciones de todo tipo, incluyendo un análisis de enfermedades de transmisión sexual al que el intérprete les obligó a someterse.

Los testimonios que han visto la luz son especialmente duros y relatan casos que podrían incluirse en esclavitud. Las empleadas denunciaron haber sido abusadas de forma reiterada cuando trabajaban para él en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas en 2021.

El artista podría enfrentarse ahora a una investigación en España por parte de la Audiencia Nacional. A pesar de que el presunto delito no se cometió en nuestro país ni que las víctimas son españolas; él sí cuenta con nacionalidad y podría ser juzgado si se inhiben los países implicados.

El vídeo de Julio Iglesias que ve la luz: su relación con las mujeres

La noticia ha acaparado rápidamente la atención de todos los medios de comunicación a nivel internacional. La proyección global del cantante ha llevado a que las redes sociales se hayan convertido en un hervidero de comentarios, pero también hayan recuperado episodios controvertidos del cantante.

Uno de los más llamativos es un vídeo de una entrevista que protagonizó Julio Iglesias en 2005 con la presentadora argentina Susana Giménez, emitido entonces por la cadena de televisión Telefé.

Por entonces, Susana Giménez le presentó en el plató y después ambos se saludaron con un beso en cada mejilla. Pero todo empezó a cambiar cuando el intérprete le lanzó: "Amor mío, precioso [...] Te iba a dar un beso".

La presentadora Susana Giménez recriminó entonces visiblemente incómoda: "Sí, siempre me da besos", cuando repentinamente el cantante la tomó de la cabeza con las dos manos y la besó en los labios. La presentadora estaba completamente incómoda e intentó zafarse: "Sabía, sabía que esto iba a pasar", se lamentaba.

La situación no terminó aquí. Posteriormente, ambos se dirigieron al sillón para empezar la entrevista, pero Julio Iglesias continuaba: "Qué guapa estas", le interrumpió repentinamente el cantante en un momento. La conductora no dudó entonces en volver a recriminar su actitud: "Sabía que me ibas a besar. No me quería poner brillos porque después se los ponía a él", lanzó.

"Ya me da vergüenza, mucho, besarte porque los besos que te doy en privado son más bonitos que los que te doy en público", le lanzó Julio Iglesias, que le dijo "ven aquí" y volvió a intentar besarla. Sin embargo, Susana Giménez se resistió nuevamente: "No Julio, te lo pido... pero escuchame una cosa, vos sos un hombre casado", a lo que él alegó que ella estaba en la misma situación, pero ella desmintió: "Soy libre".

A pesar de las resistencias de la presentadora, el cantante continuó con su intención, la sujetó de la cabeza y forzó nuevamente a besarlo: "Dame un beso Susanita...", le reclamaba. "Ya te di 42 besos... por favor...", le respondió ella antes de que le volviera a besar en los labios pese a sus resistencias.

Después de este momento, la presentadora se colocó el pelo, se acordó el vestido y alejó de él para llevar adelante la entrevista. "Me mudo...", intentó bromear para destensar la situación, a pesar de que el cantante le había forzado ante la cámara.

