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Este es el requisito que pasó desapercibido con la nueva ley de la mili en Alemania

La reforma del servicio militar en Alemania obliga a los hombres de entre 17 y 45 años a pedir autorización para salir del país más de tres meses.

Este es el requisito que pasó desapercibido con la nueva ley de la mili en Alemania
Alemania refuerza el control sobre los jóvenes en edad militar con una ley que ya obliga a pedir permiso para largas estancias en el extranjero. Foto: CC
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

06 Abril 2026 21:42 (hace 14 horas)

Los hombres alemanes de entre 17 y 45 años deberán pedir autorización a las Fuerzas Armadas si quieren permanecer en el extranjero más de tres meses.

La modificación de la Ley de Servicio Militar entró en vigor en enero, aunque este requisito había pasado casi desapercibido hasta ahora. Con esta reforma, el Gobierno alemán busca modernizar el sistema y reintroducir elementos obligatorios, dejando abierta incluso la puerta a un posible reclutamiento forzoso si no se cubren las necesidades con voluntarios.

El plan de Berlín pasa por aumentar el número de soldados activos desde los 184.000 actuales hasta los 260.000, además de incorporar 200.000 reservistas de aquí a 2035.

Cómo funcionará el nuevo sistema

Siguiendo la reforma de la ley, todos los hombres y mujeres que alcancen la mayoría de edad recibirán este mismo año un formulario con el que se evaluarán sus motivaciones y aptitudes para el servicio militar.

Responder a ese cuestionario será obligatorio en el caso de los hombres y voluntario en el de las mujeres. Además, los varones nacidos a partir del 1 de enero de 2008 deberán someterse también a un examen médico.

Una obligación ya en vigor

Aunque los formularios empezarán a enviarse en los próximos meses, la obligación de pedir permiso para permanecer más de tres meses en el extranjero ya está en vigor.

En Alemania, esta exigencia ya existía, pero solo se aplicaba en situaciones excepcionales de "tensión" o de "defensa", declaradas por el Parlamento o por la OTAN.

La novedad es que ahora pasa a tener carácter general y afectará siempre a los hombres dentro de la franja de edad fijada por la ley, ya sea para cursar un semestre académico, trasladarse por trabajo o realizar una estancia prolongada fuera del país.

¿Cuál es el objetivo?

Según el Ministerio de Defensa, la finalidad de esta medida es contar con un registro fiable y completo de las personas sujetas al servicio militar en caso de emergencia.

Además, el apartado más relevante de la ley establece que "la autorización debe concederse para el periodo en que la persona no esté llamada al servicio militar", por lo que, en principio, no se contempla la denegación de la solicitud.

Por ello, el Ministerio interpreta que la autorización deberá concederse mientras el servicio siga siendo voluntario. El departamento dirigido por Boris Pistorius ha confirmado además que esas salidas, al menos por ahora, deben ser aprobadas y que la norma no prevé sanciones inmediatas, según la información publicada por Der Spiegel.

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