Abren una investigación en la Audiencia Nacional contra Julio Iglesias por agresión sexual

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación penal preprocesales, ya que la cuestión todavía no ha sido judicializada, tras recibir una denuncia el pasado 5 de enero por las presuntas agresiones sexuales que denuncian dos empleadas de Julio Iglesias.

La apertura de diligencias tiene carácter reservado, dados los hechos denunciados y ante la protección de las presuntas víctimas, según recoge el diario ABC. Se siguen los protocolos ordinarios en procedimientos de agresión sexual.

Denuncias contra Julio iglesias

Las dos mujeres que han denunciado todos los hechos trabajaron para el cantante Julio Iglesias y afirman haber sufrido agresiones sexuales por parte del intérprete cuando eran empleadas de sus mansiones de Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas) en 2021.

Las denunciantes acusan al cantante de haber cometido agresiones sexuales reiteradas, tocamientos no consentidos y un clima de control y humillaciones. La denuncia ha salido a la luz tras una investigación conjunta de elDiario y Univisión a lo largo de tres años, con acusaciones de una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta personal.