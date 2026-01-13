Los Replicantes
Buscar

Música

Abren una investigación en la Audiencia Nacional contra Julio Iglesias por agresión sexual

El cantante Julio Iglesias ha sido objeto de acusaciones de agresiones sexuales por parte de dos ex empleadas.

Abren una investigación en la Audiencia Nacional contra Julio Iglesias por agresión sexual
El cantante Julio Iglesias Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

13 Enero 2026 14:29 (hace 8 horas)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación penal preprocesales, ya que la cuestión todavía no ha sido judicializada, tras recibir una denuncia el pasado 5 de enero por las presuntas agresiones sexuales que denuncian dos empleadas de Julio Iglesias.

Vídeos Los Replicantes

La apertura de diligencias tiene carácter reservado, dados los hechos denunciados y ante la protección de las presuntas víctimas, según recoge el diario ABC. Se siguen los protocolos ordinarios en procedimientos de agresión sexual.

Denuncias contra Julio iglesias

Las dos mujeres que han denunciado todos los hechos trabajaron para el cantante Julio Iglesias y afirman haber sufrido agresiones sexuales por parte del intérprete cuando eran empleadas de sus mansiones de Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas) en 2021.

Las denunciantes acusan al cantante de haber cometido agresiones sexuales reiteradas, tocamientos no consentidos y un clima de control y humillaciones. La denuncia ha salido a la luz tras una investigación conjunta de elDiario y Univisión a lo largo de tres años, con acusaciones de una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta personal.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Salen a la luz dos brutales denuncias por agresión sexual contra Julio Iglesias

Salen a la luz dos brutales denuncias por agresión sexual contra Julio Iglesias

El juez procesa a Íñigo Errejón por agresión sexual a Elisa Mouliaá: cerca del banquillo

El juez procesa a Íñigo Errejón por agresión sexual a Elisa Mouliaá: cerca del banquillo

Condenado un hombre por quitarse el preservativo sin consentimiento en pleno acto sexual

Condenado un hombre por quitarse el preservativo sin consentimiento en pleno acto sexual

Detenido un vigilante por violar a una niña en un centro de menores de Badajoz

Detenido un vigilante por violar a una niña en un centro de menores de Badajoz

Contenidos que te pueden interesar
Detenido por asesinar a un joven de 21 años en Las Palmas por "orgullo"

Detenido por asesinar a un joven de 21 años en Las Palmas por "orgullo"

La desigualdad del alquiler: la renta de los caseros supera en un 82% a los inquilinos

La desigualdad del alquiler: la renta de los caseros supera en un 82% a los inquilinos

Ayudas a la maternidad 2026: así puedes conseguir un ingreso de 500 euros

Ayudas a la maternidad 2026: así puedes conseguir un ingreso de 500 euros

Mueren dos pacientes de cáncer en el Hospital de Burgos por un fallo de uso de medicamento

Mueren dos pacientes de cáncer en el Hospital de Burgos por un fallo de uso de medicamento

La red social X sufre una caída a nivel mundial

La red social X sufre una caída a nivel mundial

Adiós El Corte Inglés: cierra este emblemático centro comercial en España

Adiós El Corte Inglés: cierra este emblemático centro comercial en España

Abren una investigación en la Audiencia Nacional contra Julio Iglesias por agresión sexual

Abren una investigación en la Audiencia Nacional contra Julio Iglesias por agresión sexual

Muere repentinamente el novillero Nicolás Cubero a los 17 años

Muere repentinamente el novillero Nicolás Cubero a los 17 años