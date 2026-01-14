Quién es Miranda Rijnsburger, esposa de Julio Iglesias: su papel en plena polémica

Las últimas informaciones sobre las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias han sacudido el panorama mediático español e internacional. Dos ex trabajadoras de sus residencias en el Caribe han denunciado presuntos episodios de abuso, acoso y trato vejatorio ocurridos en 2021, hechos que están siendo analizados por la Fiscalía española en una investigación preliminar. El cantante, una de las figuras más reconocidas de la música popular del siglo XX, no ha realizado declaraciones públicas hasta el momento.

Las denuncias, hechas públicas tras una investigación periodística internacional, describen un contexto laboral que las denunciantes califican de coercitivo y humillante. Las informaciones han provocado un intenso debate social y político, incluyendo la posibilidad de revisar honores institucionales concedidos al artista, mientras se subraya la necesidad de respetar la presunción de inocencia y el desarrollo de las diligencias judiciales.

Miranda Rijnsburger y Julio Iglesias mantienen una relación desde hace más de tres décadas ZDF

En este escenario de máxima atención pública, vuelve a aparecer en el foco Miranda Rijnsburger, esposa de Julio Iglesias desde 2010, una figura que ha mantenido históricamente una posición independiente, discreta y alejada del protagonismo mediático.

Un perfil propio, más allá del vínculo con el cantante

Miranda Rijnsburger nació en 1965 en Leimuiden, Países Bajos, es decir más de dos décadas después de su marido, con el que ha mantenido una relación durante los últimos 35 años.

Antes de conocer a Julio Iglesias, desarrolló una carrera profesional como modelo en Europa, trabajando en un sector altamente competitivo en el que logró consolidarse gracias a su estilo sobrio y a una imagen alejada de los estereotipos más sensacionalistas.

Conoció al cantante a finales de los años ochenta y la relación se inició en 1990. Ambos se conocieron en Yakarta en 1990, cuando se cruzaron en el aeropuerto y Julio la invitó a su concierto aquella noche. Por entonces, Julio tenía 47 años y ella, 22.

Tras más de veinte años de convivencia, la pareja contrajo matrimonio en 2010 en una ceremonia privada. En común tienen cinco hijos: Miguel Alejandro, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina, y Guillermo. A lo largo de estas décadas, Rijnsburger ha priorizado una vida familiar estructurada y protegida del exceso de exposición, una decisión coherente con su manera de entender lo público y lo privado.

Julio Iglesias ha sido acusado de agresión sexual y trata de seres humanos .

Lejos de presentarse como una figura secundaria, Miranda Rijnsburger ha optado por no construir su identidad pública en función de la polémica o del relato mediático. Rara vez concede entrevistas y evita pronunciarse sobre asuntos que afectan a la esfera judicial o íntima, una postura que responde a una elección consciente y sostenida en el tiempo.

Vidas separadas

En los últimos años, diversos medios han señalado que Miranda Rijnsburger y Julio Iglesias pasan largos periodos en distintos lugares, debido a sus rutinas personales, familiares y de salud. Esta situación ha sido interpretada como una dinámica de "vidas separadas", aunque no existe confirmación oficial ni anuncio de ruptura.

Desde una perspectiva objetiva, se trata de una organización vital no excepcional en parejas con trayectorias largas y contextos internacionales, y no implica necesariamente distanciamiento personal. Rijnsburger ha desarrollado su vida entre Estados Unidos, España y otros destinos vinculados a su familia, manteniendo su independencia de movimientos y decisiones.

Mientras que ella desarrolla su vida en Indian Creek (Miami), el cantante ha dividido su vida entre Punta Cana y Bahamas. La ex modelo, que se dejó ver en público por última vez el pasado verano en Marbella, también pasa temporadas en las Cuatro Lunas, la finca familiar situada entre Ojén y Marbella, a unos diez kilómetros de Puerto Banús y media hora del aeropuerto de Málaga.

En la finca andaluza que comparte la pareja también pasan temporadas su hijas, las gemelas Victoria y Cristina, donde montan a caballo y pasan largos veranos en un clima excepcional.