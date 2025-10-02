Los Replicantes
Estados Unidos ya no es uno de los destinos favoritos para viajar de los españoles

Con la llegada del otoño, los españoles prefieren viajar a otros lugares como China, Asia o Corea del Sur.

Estados Unidos ya no es uno de los destinos favoritos para viajar de los españoles
Puente de Brooklyn en la ciudad de Nueva York, EE. UU. Foto: Envato elements
02 Octubre 2025 15:56 (hace 6 horas)

Son varios los motivos por los que los españoles ya no tienen a Estados Unidos como uno de los destinos favoritos para pasar las vacaciones y hacer turismo. Mientras que este verano sí ha sido uno de los cinco destinos preferidos para viajar, ahora en otoño las preferencias son otras.

Las ciudades de EE. UU. más concurridas como Nueva York, Chicago, Las Vegas o San Francisco serán olvidadas por los ciudadanos de nuestro país por "cuestiones de seguridad, los controles de emigración que se aplican ahora y, en buena medida, a la antipatía que está generando entre los turistas, que no se sienten bienvenidos", ha declarado Jordi Martí, presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave).

¿Dónde viajan los españoles ahora?

Ahora, los destinos preferidos vienen de los países emergentes de Asia, como China, Corea del Sur o la India; junto con Japón, América Latina y los safaris que tan en auge están en la actualidad por África. El especialista en viajes, Martí, afirma: "Un 34,8% de las agencias asociadas a Acave han constatado un incremento en el número de viajes a China, India y Corea, que están convirtiéndose, cada vez más, en destinos muy atractivos para aquellos que suelen ahorrar durante el año para realizar una gran salida en verano".

También es España un gran destino para turistas internacionales, la gastronomía y el clima son dos grandes factores que hacen del país, un país turístico. El presidente de Acave aclara: "Británicos y franceses siguen siendo nuestros principales visitantes, seguidos precisamente por estadounidenses, alemanes, holandeses y belgas".

Jordi Martí asegura que el sector turístico no ha notado un descenso en los ingresos con la llegada del otoño como sí apuntan otros sectores como el hostelero. También se ha observado un aumento en la venta de viajes este verano en comparación con el verano 2024, las ventas han aumentado de media un 10 %.

Los responsables de Acave se mantienen optimistas y esperan que este otoño las ventas aumenten del 5 % al 15 %. "El otoño es más bien una época de escapadas familiares o con amigos, de fin de semana o de algún puente, con lo que los destinos elegidos suelen ser europeos", mantiene Acave.

