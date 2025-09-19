Una española revela sus gastos en EEUU: cuánto cuestan comida, alojamiento o salud

Muchas personas se plantean una viaje a Estados Unidos como la posibilidad de vivir nuevas experiencias y, sobre todo, optar a nuevas oportunidades. La cultura americana y los sueños que despierta el país pueden atraer a muchos, aunque hay que tener en cuenta otros factores.

Algunas de las cuestiones que pueden generar reticencia ante un viaje temporal a Estados Unidos es la realidad de una persona como migrante en el país norteamericano, las dificultades para acceder a una visa de trabajo o residencia, así como el coste de la vida y si es fácil cubrir las necesidades básicas como vivienda, comida o salud.

Ante las dudas que despierta un viaje a Estados Unidos, Cristina, una española que lleva varios años residiendo en Dallas, ha explicado en su perfil de TikTok (@cristinadasendallas) los gastos que se deben afrontar para vivir en Estados Unidos, un vídeo que ha generado gran repercusión en la red social.

Cuánto cuesta vivir en Estados Unidos: la revelación de una migrante española

En este sentido, Cristina explica que "no tiene nada que ver un estado con otro", puesto que "cada estado tiene diferentes imposiciones y eso ya hace que varíe bastante el gasto mensual familiar". Por este motivo, explica en que se refiere a su gasto mensual aproximado, aunque hay diferencias dependiendo de territorios o tipologías de hogar.

En su caso, Cristina reside en una vivienda de alquiler por la que paga 4.075 dólares mensuales, aunque reconoce que los hay más económicos. Entre las facturas, paga 200 dólares por agua, basura y alcantarillado, otros 60 dólares por internet, unos 45 dólares por luz y otros 40 dólares de gas, aunque en los meses más fríos la factura puede ascender a 120 dólares.

En cuanto a comida, "cosas básicas y sin grandes lujos", Cristina explica que se gasta alrededor de 1.100 dólares mensuales. También hay gastos anexos, como salir a comer o cenar un día a la semana y un café fuera de casa otro día, sin nada ajeno especial, que puede ascender a unos 500 dólares mensuales. Además, explica que se gasta 25 dólares al mes en plataformas de televisión.

Otros gastos incluyen 70 dólares mensuales de gasolina, así como actividades extraescolares, que pueden abarcar desde 400 dólares mensuales hasta otras que se reducen a una franja entre 80 y 100 dólares. A todo ello, hay que sumar la importancia de tener capacidad para afrontar pagos extras como el copago médico, seguros y posibles urgencias, ya que no hay sanidad pública.

De este modo, Cristina explica que "en total sale más o menos, dólar arriba, dólar abajo, unos 6.200 al mes de gasto mensual, que suele variar hacia arriba porque el ocio a veces se te va de las manos". Finalmente pregunta a los usuarios si considera que este gasto es demasiado elevado o supone una cantidad normal para su tipo de familia.