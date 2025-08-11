El secretario de Defensa de Trump comparte un vídeo en contra del voto de la mujer

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el hombre encargado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, reposteó el pasado jueves 7 de agosto un vídeo en el que aparecen varios pastores de una iglesia nacional cristiana, en el que se niega el derecho al voto femenino.

Esta publicación del secretario de Defensa es un informe de casi siete minutos en el que la CNN presenta al pastor Doug Wilson. El vídeo muestra la conexión personal que existe con el pastor nacional cristiano, también con esos ideales religiosos y con el papel de las mujeres en la sociedad.

Doug Wilson, cofundador de la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas (CREC), se muestra a favor de la derogación del derecho al voto de las mujeres de la Constitución. Otro pastor que aparece en el informe opina que su ideal sería que se votara por hogares y no por personas, mientras que una feligresa que aparece en el vídeo dice que se somete a su marido.

Opiniones del vídeo resubido por Pete Hegseth

All of Christ for All of Life. https://t.co/QqXhqZFStv — Pete Hegseth (@PeteHegseth) August 8, 2025

Esta publicación en el perfil del secretario de Defensa alcanzó más de 12.000 'me gusta' y ha sido compartida en más de 2.000 ocasiones en la red social X, antes Twitter. Algunos usuarios se mostraron a favor de lo compartido, en cambio, otros manifestaron su preocupación por el hecho de promover estas ideas nacionales cristianas.

"All of Christ for All of Life" (Todo Cristo para toda la vida) puso Pete Hegseth en el comentario que acompaña al vídeo. Wilson durante el informe: "Me gustaría ver que la nación es una nación cristiana, y me gustaría ver que el mundo es un mundo cristiano".

Sean Parnell, jefe de prensa del Pentágono, afirmó en The Associated Press que el secretario es "un miembro orgulloso de una iglesia y que aprecia muchos de los escritos y enseñanzas del Sr. Wilson".

Doug Pagitt, pastor y director de la organización evangelista progresista Vote Common Good, asegura que las ideas expuestas en el vídeo solo son seguidas por "pequeñas franjas de cristianos" y le pareció "muy perturbador" que Pete Hegseth las siguiera y amplificara.

Un día en el trabajo

En mayo, Pete Hegseth junto con su pastor de confianza, Brooks Potteiger, asistieron al Pentágono para realizar el primer servicio de oración cristiana en el edificio del gobierno en horas laborales. Los trabajadores del Departamento de Defensa confirmaron que recibieron invitaciones mediante correo electrónico para asistir a este evento.