Shakira denuncia vivir con "un miedo constante" por ser migrante en Estados Unidos

La cantante Shakira ha denunciado vivir con "miedo constante" por su condición de mujer migrante en Estados Unidos. En una entrevista con BBC News, además ha criticado fuertemente las políticas que ha desarrollado Donald Trump en la Casa Blanca.

"Sólo tenía 19 años cuando me trasladé a Estados Unidos, como muchos otros inmigrantes colombianos que vienen a este país en busca de un futuro mejor", ha explicado la intérprete, antes de que fuera preguntada sobre cómo se siente como migrante en la actualidad: "Significa vivir con miedo constante, y es doloroso verlo".

Shakira también ha invitado a las personas migrantes a defender sus derechos y a ser resiliente, a la vez que ha pedido "permanecer unidos" ante la situación que se está experimentando en el país norteamericano por las políticas migratorias de Trump.

SHAKIRA: "Being an immigrant in ???????? means living in constant fear. And it's painful to see." pic.twitter.com/CKKeTnmHCK