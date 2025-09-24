Los Replicantes
Por qué Trump es naranja: este es el origen real de su color

El particular tono anaranjado del presidente de Estados Unidos ha sido objeto de comentarios y memes, aunque puede tener una explicación detrás.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Foto: The White House
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

24 Septiembre 2025 17:41 (hace 4 horas)

Motivo de continuos memes y comentarios, si hay algo que ha protagonizado multitud de conversaciones, a parte de sus polémicas habituales, es el particular color de piel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Defensor de los denominados WASP (blanco, anglosajón y protestante), la realidad es que tiene una tez más bien naranja poco habitual en el mundo.

La realidad es que el tono anaranjado de la piel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede resultar muy exagerado e incluso en muchas ocasiones completamente diferente al resto del cuerpo. ¿Se trata de una enfermedad? ¿Es, simplemente, así? ¿Qué le ocurre?

Una maquilladora tiene la respuesta: por qué Donald Trump tiene color naranja

Ante las múltiples especulaciones por el particular color de piel naranja de Donald Trump, la maquilladora especialista británica Safia Cox, artista del maquillaje freelance con gran éxito en su sector laboral e influencia en redes sociales, ha relatado en The Mirror qué esconde el color Cheetos de Trump.

Donald Trump ha sido objeto de memes por su particular color anaranjado
Donald Trump ha sido objeto de memes por su particular color anaranjado The White House

A pesar de que muchos piensan que puede estar vinculado a rayos uva mal puestos o un tono de maquillaje mal seleccionado, Safia Cox apuesta por otra teoría: "Creo que usa algún tipo de bronceador artificial o crema hidratante con color y bronceador. No creo al 100% que sean camas solares, ya que el tono sería completamente diferente", relata al citado medio.

De este modo, el origen del particular color de Trump podría estar vinculado a una sustancia empleada con fines estéticos: "Una especie de bronceador artificial o algún tipo de crema hidratante con color y bronceador, y luego se ha aplicado polvos. Definitivamente es algún tipo de producto en crema que usa y probablemente lo ha matificado después porque es muy anaranjado".

La maquilladora destaca que, cuando "miras de cerca" se puede apreciar "el borde alrededor de su rostro", por lo que no es producto de un tratamiento solar sino de "algún tipo de producto en crema". "Creo que su maquillaje ha cambiado con el paso de los años, y creo que es porque se ha hecho mayor y potencialmente un poco más inseguro", señala.

La maquilladora cree, por tanto, que este particular interés de Donald Trump por estos productos de belleza pueden estar relacionados con una inseguridad personal, pero que realmente se ve bien con esos tonos. Pero tampoco descarta que pueda estar relacionado con una cuestión para desviar el foco de temas que le puedan perjudicar.

"No es un bronceado bonito, no parece que acabara de bajar de un avión, sino que parece que se hubiera aplicado varias capas de bronceado artificial. Es extraño; o es muy inseguro y lo hace para ganar confianza y pensar que se ve bien, o es inteligente y lo hace para que la gente hable de él", sentencia la maquilladora profesional.

