Elon Musk predice el futuro: "La IA y los robots eliminarán la pobreza"

La Delegación de Arabia Saudita visitó Estados Unidos con motivo del "Foro de Inversión EE. UU. – Arabia Saudí 2025" el 19 de noviembre, donde participó Elon Musk. El empresario lo tiene claro y es que sabe qué será lo que acabe con la pobreza en el mundo y, no solo eso, también predice cuál será el futuro a corto plazo del mundo laboral.

Su intervención en esta reunión ya está alcanzando miles de visualizaciones en las redes sociales, concretamente en X. La tercera predicción que hizo el director ejecutivo de Tesla fue que el dinero dejará de tener relevancia, así: "La IA y los robos humanoides sin duda eliminarán la pobreza y Tesla no será la única empresa que los fabrique", explica.

El magnate estadounidense está convencido de que su empresa seguirá a la cabeza en lo referente a la inteligencia artificial y los robots humanoides, aunque también "habrá muchas otras empresas que fabriquen robots humanoides. Básicamente, solo hay una manera de que todos sean ricos y esa es la IA y la robótica. Y no podemos hablar de robótica sin mencionar la IA", aclara.

Adiós a trabajar

Su intervención en la reunión sobre el Foro de Inversión ha girado alrededor de estos tres temas: la pobreza, la inteligencia artificial y el trabajo. Musk lo tiene claro y es que el trabajo será una cuestión opcional dentro de un futuro próximo, en tan solo diez o veinte años.

El trabajo ya no será una necesidad vital, sino algo que se haga por diversión y motivación. Esto será posible porque considera que los robots y la IA se encargaran de todo el trabajo y servirán a los humanos. Una realidad no tan difícil de creer porque poco a poco son más las máquinas que sustituyen a los trabajadores.

Elon Musk decía que :



«La inteligencia artificial y los robots reemplazarán todos los empleos.



Trabajar será opcional, como cultivar tus propias verduras en lugar de comprarlas en la tienda».



Este pensamiento sobre la vida laboral y el dinero llega justo en el momento en el que Elon Musk está a punto de convertirse en la primera persona billonaria del mundo. Se estima que su patrimonio es de 473.000 millones de dólares, el dueño de Tesla podría ver su sueldo de 56 millones de dólares anuales multiplicado no tardando mucho si consigue un sueldo de casi un billón de dólares por la junta de accionistas de su empresa.