Por qué dimite Linda Yaccarino: era mano derecha de Elon Musk en la red social X

Linda Yaccarino, CEO de X desde 2023, ha anunciado su renuncia a su cargo en la red social. Era la mano derecha del magnate Elon Musk y el momento no es casualidad, puesto que se produce en plena crisis reputacional del fundador de Tesla.

La ejecutiva ha publicado un mensaje en X en el que anuncia su despedida definitiva: "Después de dos años increíbles, he decidido dejar el cargo de CEO de X", ha señalado Yaccarino, que ha aprovechado para agradecer a Elon Musk la confianza en "la responsabilidad de proteger la libertad de expresión, transformar la empresa y convertir a X en la aplicación para todo".

En su mensaje también ha destacado algunos de los avances fundamentales en su paso por la plataforma, como la llegada de las Notas de la Comunidad y el futuro desembarco de X Money, que permitirá a los usuarios ejecutar pagos al estilo Bizum.

"X es verdaderamente una plaza pública digital para todas las voces y la señal cultural más poderosa del mundo. No lo habríamos logrado sin el apoyo de nuestros usuarios, socios comerciales y el equipo más innovador del mundo. Os animaré a todos mientras continúan cambiando el mundo", ha expresado la hasta ahora CEO de X.

