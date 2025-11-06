La sociedad red en la que vivimos hace que se establezcan unas conexiones entre la red y los humanos jamás vista hasta la fecha. La rapidez con la que avanza la tecnología y, por ende, el mundo a veces puede resultar contraproducente y, por eso, ocurren hechos como lo acontecido en Toronto, Canadá.

Incidente con la IA de Tesla

La marca de coches Tesla ha cometido un nuevo fallo, después de que la Inteligencia Artificial le pidiera a un niño de 12 años que le pasara fotos sin ropa. La madre del menor ya ha puesto una denuncia, ya que su hijo solo le estaba preguntando por cuestiones futbolísticas. La compañía de Elon Musk está teniendo problemas evidentes con la tecnología incorporada en estos coches; además, la marca ha registrado una caída de las ventas en el 2025.

Farah Nasser explica que viajaba con sus hijos en el coche, cuando su hijo de solo 12 años se puso a hablar con el 'chatbot' de IA de Tesla. El niño le preguntó si prefería a Cristiano Ronaldo o a Lionel Messi. La respuesta fue que Ronaldo era mejor jugador de fútbol que Messi.

La madre continúa diciendo que la cosa no acabó aquí, sino que después el 'chatbot' empezó a hablar mal de Messi. El niño siguió bromeando sobre que Ronaldo era mejor jugador y la conversación acabó con una petición inesperada.

CBC, un medio de Canadá, expone las palabras de la madre del rumbo que tomó la conversación: "El chatbot le dijo a mi hijo: '¿Por qué no me envías algunas fotos desnudo?'. Me quedé sin palabras. ¿Por qué un 'chatbot' les pide a mis hijos que envíen fotos desnudos en nuestro coche familiar? Simplemente no tenía sentido".

La familia tiene un sedán eléctrico Tesla Model 3 desde el año 2022 y la madre asegura que de haber sabido que la IA era capaz de hacer ese tipo de preguntas no lo habría usado delante de sus hijos. La empresa de Elon Musk cuenta con un nuevo chatbot de IA generativa creada por XAI que se instaló de manera automática en algunos Tesla de Estados Unidos este verano y en los vehículos de Canadá en octubre. Esta nueva incorporación tendrá que ser revisada para que no se produzcan este tipo de incidentes con niños menores de edad.

Más quejas

Pero no solo se encuentran fallos de tecnología, un usuario de X 'La Verdad de Tesla' ha querido compartir varios vídeos y publicaciones a través de las redes sociales. Este hombre aporta contenido audiovisual, y en uno de sus vídeos explica los seis fallos que presenta un coche de la marca a las dos semanas de comprarlo.

Se compra un flamante Tesla Model 3 Performance y a las 2 semanas ya está visitando el Service Center con hasta 6 fallos: gap, paneles desajustados, botones de volante roto, ruidos en la suspensión. Ojo a como le dejan algunas cosas tras la "reparación". Menudas tragaderas🤣🤣 pic.twitter.com/VIUtuFIubZ — La Verdad de Tesla (@LaVerdadDeTesla) June 16, 2024

El usuario escribe "Se compra un flamante Tesla Model 3 Performance y a las 2 semanas ya está visitando el Service Center con hasta 6 fallos: gap, paneles, desajustados, botones de volante rotos, ruidos en la suspensión. Ojo a como le dejan algunas cosas tras la "reparación". Menudas tragaderas".

'La Verdad de Tesla' informa sobre casos reales de clientes que se compran un coche de la marca, otro incidente fue: "Con solo 13 meses de vida y 14.400 kilómetros recorridos este Tesla Model S Plaid salió ardiendo mientras circulaba, la tablet le indicó un fallo en el motor izquierdo pero que podía seguir circulando, 3 kilómetros después el coche empezó a arder sin previo aviso".

Los incidentes son muchos y no solo se muestran en el equipo tecnológico de última generación, sino en cuestiones fundamentales del coche como los botones del volante o los sistemas de aviso de fallo. La compañía de Elon Musk tendrá que trabajar duro para que estos errores no se vuelvan a producir, si no la marca va a seguir registrando ventas cada vez más bajas.