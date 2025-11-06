Los Replicantes
Buscar
Usuario

Tecnología

La IA de un coche de la marca Tesla pide a un menor que le mande fotos desnudo

La empresa de Elon Musk tendrá que trabajar más duro para solventar este tipo de errores, sobre todo, para que no repercuta a los más pequeños.

La IA de un coche de la marca Tesla pide a un menor que le mande fotos desnudo
Un menor utilizando un smartphone y un coche Tesla Foto: Envato Elements | CC (Los Replicantes)
Andrea Torrente

Andrea Torrente

06 Noviembre 2025 17:58 (hace 2 horas)

La sociedad red en la que vivimos hace que se establezcan unas conexiones entre la red y los humanos jamás vista hasta la fecha. La rapidez con la que avanza la tecnología y, por ende, el mundo a veces puede resultar contraproducente y, por eso, ocurren hechos como lo acontecido en Toronto, Canadá.

Vídeos Los Replicantes

Incidente con la IA de Tesla

La marca de coches Tesla ha cometido un nuevo fallo, después de que la Inteligencia Artificial le pidiera a un niño de 12 años que le pasara fotos sin ropa. La madre del menor ya ha puesto una denuncia, ya que su hijo solo le estaba preguntando por cuestiones futbolísticas. La compañía de Elon Musk está teniendo problemas evidentes con la tecnología incorporada en estos coches; además, la marca ha registrado una caída de las ventas en el 2025.

Farah Nasser explica que viajaba con sus hijos en el coche, cuando su hijo de solo 12 años se puso a hablar con el 'chatbot' de IA de Tesla. El niño le preguntó si prefería a Cristiano Ronaldo o a Lionel Messi. La respuesta fue que Ronaldo era mejor jugador de fútbol que Messi.

La madre continúa diciendo que la cosa no acabó aquí, sino que después el 'chatbot' empezó a hablar mal de Messi. El niño siguió bromeando sobre que Ronaldo era mejor jugador y la conversación acabó con una petición inesperada.

CBC, un medio de Canadá, expone las palabras de la madre del rumbo que tomó la conversación: "El chatbot le dijo a mi hijo: '¿Por qué no me envías algunas fotos desnudo?'. Me quedé sin palabras. ¿Por qué un 'chatbot' les pide a mis hijos que envíen fotos desnudos en nuestro coche familiar? Simplemente no tenía sentido".

La familia tiene un sedán eléctrico Tesla Model 3 desde el año 2022 y la madre asegura que de haber sabido que la IA era capaz de hacer ese tipo de preguntas no lo habría usado delante de sus hijos. La empresa de Elon Musk cuenta con un nuevo chatbot de IA generativa creada por XAI que se instaló de manera automática en algunos Tesla de Estados Unidos este verano y en los vehículos de Canadá en octubre. Esta nueva incorporación tendrá que ser revisada para que no se produzcan este tipo de incidentes con niños menores de edad.

Más quejas

Pero no solo se encuentran fallos de tecnología, un usuario de X 'La Verdad de Tesla' ha querido compartir varios vídeos y publicaciones a través de las redes sociales. Este hombre aporta contenido audiovisual, y en uno de sus vídeos explica los seis fallos que presenta un coche de la marca a las dos semanas de comprarlo.

El usuario escribe "Se compra un flamante Tesla Model 3 Performance y a las 2 semanas ya está visitando el Service Center con hasta 6 fallos: gap, paneles, desajustados, botones de volante rotos, ruidos en la suspensión. Ojo a como le dejan algunas cosas tras la "reparación". Menudas tragaderas".

'La Verdad de Tesla' informa sobre casos reales de clientes que se compran un coche de la marca, otro incidente fue: "Con solo 13 meses de vida y 14.400 kilómetros recorridos este Tesla Model S Plaid salió ardiendo mientras circulaba, la tablet le indicó un fallo en el motor izquierdo pero que podía seguir circulando, 3 kilómetros después el coche empezó a arder sin previo aviso".

Los incidentes son muchos y no solo se muestran en el equipo tecnológico de última generación, sino en cuestiones fundamentales del coche como los botones del volante o los sistemas de aviso de fallo. La compañía de Elon Musk tendrá que trabajar duro para que estos errores no se vuelvan a producir, si no la marca va a seguir registrando ventas cada vez más bajas.

Lo más compartido

  1. La vacuna que está evitando que miles de recién nacidos se queden en el hospital
  2. Muere Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, a los 53 años
  3. Por qué Trump es naranja: este es el origen real de su color
  4. Una modelo de OnlyFans asesina brutalmente a un hombre con el que contactó en Facebook
  5. Cuál es el país más barato del mundo: playas paradisíacas y alquiler por 200 euros
  6. La desconcertante suma de dinero que recibió un cliente tras dejar unos 100 DVD
  7. Adiós Burger King: cierra este emblemático restaurante en plena capital de España
  8. Pánico en pleno encierro: un toro deja varios heridos en Navalcarnero (Madrid)
  9. María Guardiola (PP): "Condeno la violencia contra la población gazatí"
  10. Caos en Metro de Madrid: el cierre de la línea 6 genera problemas de movilidad
Artículos relacionados
La brutal cantidad que se ha embolsado TheGrefg con el sorteo de su Tesla de Rayo McQueen

La brutal cantidad que se ha embolsado TheGrefg con el sorteo de su Tesla de Rayo McQueen

Vito Quiles pide a Elon Musk que salga públicamente a defenderle y las redes estallan

Vito Quiles pide a Elon Musk que salga públicamente a defenderle y las redes estallan

Elon Musk habría mantenido una aventura amorosa con la mujer del cofundador de Google

Elon Musk habría mantenido una aventura amorosa con la mujer del cofundador de Google

Twitter reconsidera la oferta de Elon Musk y se abre a negociar una posible venta

Twitter reconsidera la oferta de Elon Musk y se abre a negociar una posible venta

Contenidos que te pueden interesar
La IA de un coche de la marca Tesla pide a un menor que le mande fotos desnudo

La IA de un coche de la marca Tesla pide a un menor que le mande fotos desnudo

Un menor con discapacidad es secuestrado y torturado por tres adolescentes en Italia

Un menor con discapacidad es secuestrado y torturado por tres adolescentes en Italia

Muere la ilustradora Amaia Arrazola a los 41 años: "Nos quedan tus libros y tus dibujos"

Muere la ilustradora Amaia Arrazola a los 41 años: "Nos quedan tus libros y tus dibujos"

Muere un hombre a los 83 años mientras veía una película en un 'sex shop' de León

Muere un hombre a los 83 años mientras veía una película en un 'sex shop' de León

Antigoni representa a Chipre en Eurovisión 2026: primera confirmada de la polémica edición

Antigoni representa a Chipre en Eurovisión 2026: primera confirmada de la polémica edición

La demócrata Nancy Pelosi anuncia su retirada de la política

La demócrata Nancy Pelosi anuncia su retirada de la política

La UCO detiene al empresario que financió a Alvise Pérez

La UCO detiene al empresario que financió a Alvise Pérez

Sale a la luz la nueva vida de Carlos Mazón: "Sigue ejerciendo funciones como presidente"

Sale a la luz la nueva vida de Carlos Mazón: "Sigue ejerciendo funciones como presidente"