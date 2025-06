El proyecto espacial de Elon Musk explota en una bola de fuego: impactantes imágenes

El proyecto espacial Starship de Space X, el megacohete con el que el magnate Elon Musk quiere alcanzar la Luna y Marte, ha vuelto a sufrir una fuerte incidencia. Space X ha confirmado que este miércoles 18 de junio, alrededor de las 23:00 hora local en Texas (06:00 en la España peninsular), ha sufrido una "anomalía importante" cuando estaba desarrollando una prueba en tierra en Starbase, su base de operaciones en Boca Chica.

La nave afectada estaba siendo preparada para realizar el décimo vuelo de prueba del sistema Starship, una combinación del cohete Super Heavy (primera etapa) y la nave Starship (segunda). El comunicado oficial de SpaceX señala que el incidente ocurrió cuando el vehículo se encontraba en una plataforma de pruebas, aunque no se han reportado heridos.

Los trabajadores y empleados de la compañía se han localizado y están a salvo. Además, se ha garantizado que no existen riesgos para las comunidades próximas. "Nuestro equipo en Starbase está trabajando activamente para asegurar la zona de pruebas y el área circundante inmediata en colaboración con las autoridades locales. No existen riesgos para los residentes de las comunidades aledañas, y solicitamos a las personas que no intenten acercarse a la zona mientras continúan las operaciones de seguridad", ha expresado la compañía en un comunicado.

A pesar de que SpaceX no ha ofrecido mayores detalles sobre el incidente, las imágenes captadas por observadores independientes muestran cómo ha ocurrido el incidente. Se trata de una fuerte explosión seguida de una intensa bola de fuego, que sugiere un fallo catastrófico en el encendido de motores o una prueba criogénica.

ANOMALY! Just before Ship 36 was set to Static Fire, it blew up at SpaceX Masseys!



Live on X and YT:https://t.co/GPjZIX1Zyd pic.twitter.com/CfZhDeSGae