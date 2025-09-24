El padre de Elon Musk es acusado por abusar sexualmente de cinco de sus hijos e hijastros

Errol Musk, el padre de Elon Musk, está acusado por abusar sexualmente de cinco de sus hijos e hijastros procedentes de Sudáfrica y California cuando eran menores de edad. Esta noticia ha sido confirmada por el periódico americano 'The New York Times' quien ha realizado una investigación y ha entrevistado a la familia y a distintos trabajadores sociales.

Acusaciones

La primera vez que se tienen datos sobre estos sucesos es en 1993, cuando abusó de su hijastra, la niña fue a hablar con sus familiares porque decía que Errol la había tocado en casa. Hay más acusaciones por parte de dos de sus hijas y un hijastro.

La última vez, Errol fue acusado en 2023 por parte de los familiares y una trabajadora social que afirmaban que su hijo de 5 años había sido tocado por este hombre, concretamente en las nalgas.

Errol Musk se ha pronunciado alguna vez públicamente y ante este tipo de acusaciones: "Estamos en la Tierra para reproducirnos", responde. Estas palabras las empleaba para justificar haber tenido una hija con su hijastra cuando tenía 35 años y él 76.

???? NEW

A New York Times investigation has revealed that Errol Musk, Elon Musk's father, has been accused of sexually abusing five of his children and stepchildren since 1993. pic.twitter.com/nm0sEojKgM — Amber Speaks Up (@AmberWoods100) September 23, 2025

Situación actual

Ahora, Errol tiene 79 años, se ha casado tres veces y tiene unos nueve hijos e hijastros. Se han realizado varias investigaciones, pero no ha sido condenado por ningún delito.

Se conoce que el motivo de la separación de Elon Musk con su padre viene por estos hechos. El dueño de Tesla ha tenido que acudir en varias ocasiones para ayudar a sus familiares que han sido víctimas de abusos sexuales por parte de Errol.

Errol recientemente ha hablado para 'The Times' y ha explicado que estas acusaciones son completamente "falsas y absurdas", también asegura que los familiares "incitaban a los niños a decir mentiras".

La hermana de la tercera esposa de Errol ha declarado: "Errol Musk ha dejado una profunda herida en nuestra familia". La esposa tiene problemas de salud mental desde que su hija fue abusada por Errol cuando tenía 4 años y afirman que cuando ha crecido ha tenido problemas con las drogas.