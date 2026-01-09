Los Replicantes
Buscar

Tecnología

Elon Musk limita editar imágenes en Grok por la recreación de fotos en ropa interior

El magnate considera que los responsables últimos de los contenidos son los usuarios y excluye a la plataforma.

Elon Musk limita editar imágenes en Grok por la recreación de fotos en ropa interior
El fundador de Tesla y dueño de X o Grok, Elon Musk Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

09 Enero 2026 16:23 (hace 6 horas)

El propietario de la red social X y la herramienta de inteligencia artificial Grok, el multimillonario Elon Musk, ha ordenado limitar la aplicación de modificación de imágenes por la avalancha de quejas derivadas del tipo de contenidos que se estaban difundiendo en la red social.

Vídeos Los Replicantes

Durante las últimas jornadas, han circulado imágenes sexualizadas y violentas de todo tipo de personas, incluyendo menores, recreadas a través de esta herramienta de inteligencia artificial.

Las críticas se han sucedido por vulneración del derecho al honor de los afectados, y no se han limitado a simples usuarios. Varios Gobiernos, incluyendo el español, han salido al paso para exigir una regulación que limite este tipo de contenidos.

La IA Grok estaba recreando masivamente desnudos e imágenes pornográficas
La IA Grok estaba recreando masivamente desnudos e imágenes pornográficas Pexels

De hecho, en España ya existía una sentencia previa en contra de estos contenidos en Sevilla y, ahora, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Regó, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que investigue a X y su IA por "delitos de difusión de material de violencia sexual contra la infancia".

Limitación a la generación de contenidos pornográficos

En este contexto, el magnate Elon Musk finalmente ha reaccionado en la red social X, donde ha anunciado que "la generación y edición de imágenes actualmente está limitada a suscriptores de pago".

De este modo, el magnate no ha prohibido expresamente que se puedan generar este tipo de imágenes, sino que limita la posibilidad a usuarios de pago plenamente identificados, responsables últimos de la imagen.

Con este movimiento, Elon Musk ahonda en su criterio de que los contenidos generados por inteligencia artificial deben circunscribirse a la legalidad dependiendo del usuario, sin que la plataforma establezca ningún límite.

"Cualquiera que use Grok para crear contenido ilegal o use X para publicar contenido ilegal afrontará consecuencias. La responsabilidad legal sigue siendo de la persona que crea o sube el contenido", ha manifestado Musk.

Este tipo de imágenes se habían comenzado a viralizar masivamente en la red social X desde diciembre. Por este motivo, el magnate quiso quitar hierro subiendo su propia instantánea con bikini, dando a hacer pensar que era una función inocente. Pero la presión de Gobiernos y Administraciones ha llevado a un cambio de postura, especialmente por la vulneración del derecho al honor de muchos usuarios.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  7. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  8. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  9. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  10. El juez ordena prisión para José Luis Ábalos
Artículos relacionados
Por qué dimite Linda Yaccarino: era mano derecha de Elon Musk en la red social X

Por qué dimite Linda Yaccarino: era mano derecha de Elon Musk en la red social X

El padre de Elon Musk es acusado por abusar sexualmente de cinco de sus hijos e hijastros

El padre de Elon Musk es acusado por abusar sexualmente de cinco de sus hijos e hijastros

La IA de un coche de la marca Tesla pide a un menor que le mande fotos desnudo

La IA de un coche de la marca Tesla pide a un menor que le mande fotos desnudo

Elon Musk predice el futuro: "La IA y los robots eliminarán la pobreza"

Elon Musk predice el futuro: "La IA y los robots eliminarán la pobreza"

Contenidos que te pueden interesar
La causa de la explosión de un edificio en Carabanchel: un muerto y tres heridos

La causa de la explosión de un edificio en Carabanchel: un muerto y tres heridos

Cambios en Metro de Madrid en 2026: nuevas líneas y estaciones

Cambios en Metro de Madrid en 2026: nuevas líneas y estaciones

Giro decisivo en las hipotecas: así cambian los préstamos desde 2026

Giro decisivo en las hipotecas: así cambian los préstamos desde 2026

Elon Musk limita editar imágenes en Grok por la recreación de fotos en ropa interior

Elon Musk limita editar imágenes en Grok por la recreación de fotos en ropa interior

Atentado con explosivos contra la diputada opositora Gladys Aurora López en Honduras

Atentado con explosivos contra la diputada opositora Gladys Aurora López en Honduras

La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor

La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor

Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados

Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados

Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España

Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España