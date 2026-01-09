Elon Musk limita editar imágenes en Grok por la recreación de fotos en ropa interior

El propietario de la red social X y la herramienta de inteligencia artificial Grok, el multimillonario Elon Musk, ha ordenado limitar la aplicación de modificación de imágenes por la avalancha de quejas derivadas del tipo de contenidos que se estaban difundiendo en la red social.

Durante las últimas jornadas, han circulado imágenes sexualizadas y violentas de todo tipo de personas, incluyendo menores, recreadas a través de esta herramienta de inteligencia artificial.

Las críticas se han sucedido por vulneración del derecho al honor de los afectados, y no se han limitado a simples usuarios. Varios Gobiernos, incluyendo el español, han salido al paso para exigir una regulación que limite este tipo de contenidos.

La IA Grok estaba recreando masivamente desnudos e imágenes pornográficas Pexels

De hecho, en España ya existía una sentencia previa en contra de estos contenidos en Sevilla y, ahora, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Regó, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que investigue a X y su IA por "delitos de difusión de material de violencia sexual contra la infancia".

Limitación a la generación de contenidos pornográficos

En este contexto, el magnate Elon Musk finalmente ha reaccionado en la red social X, donde ha anunciado que "la generación y edición de imágenes actualmente está limitada a suscriptores de pago".

De este modo, el magnate no ha prohibido expresamente que se puedan generar este tipo de imágenes, sino que limita la posibilidad a usuarios de pago plenamente identificados, responsables últimos de la imagen.

Con este movimiento, Elon Musk ahonda en su criterio de que los contenidos generados por inteligencia artificial deben circunscribirse a la legalidad dependiendo del usuario, sin que la plataforma establezca ningún límite.

"Cualquiera que use Grok para crear contenido ilegal o use X para publicar contenido ilegal afrontará consecuencias. La responsabilidad legal sigue siendo de la persona que crea o sube el contenido", ha manifestado Musk.

Este tipo de imágenes se habían comenzado a viralizar masivamente en la red social X desde diciembre. Por este motivo, el magnate quiso quitar hierro subiendo su propia instantánea con bikini, dando a hacer pensar que era una función inocente. Pero la presión de Gobiernos y Administraciones ha llevado a un cambio de postura, especialmente por la vulneración del derecho al honor de muchos usuarios.