Elisa Mouliaá rectifica y mantiene su causa contra Errejón: "Ahora sí voy hasta el final"

El abogado de la actriz Elisa Mouliaá, Alfredo Arrien, ha anunciado que la intérprete continuará adelante con su acusación contra el ex dirigente de Sumar, Íñigo Errejón, al que acusa de un delito continuado de abusos sexuales.

Mouliaá rectifica de este modo la decisión que había comunicado la semana pasada, por la que se retiraba del procedimiento. "Ahora sí que iré hasta el final", ha expresado la artista.

El juez Adolfo Carretero, que instruye la causa contra Íñigo Errejón, había suspendido la citación por la que se convocaba este martes 10 de febrero al político para comunicarle la apertura de juicio oral. El magistrado entiende que primero Mouliaá debía aclarar su permanencia en la causa.

La decisión de Mouliaá se produce después de que la Fiscalía haya reclamado el archivo de toda la causa, al entender que sí hubo consentimiento en la relación y que Errejón solo paró cuando la artista se lo manifestó.

Procesado

Errejón fue procesado el pasado noviembre, después de trece meses de investigación en los que se ha tomado declaración al propio dirigente político, a Elisa Mouliaá, a testigos y psiquiatras.

En el marco de las pesquisas, también se llegó a reclamar al ex diputado y a la actriz que aportaran las conversaciones que intercambiaron en las fechas cercanas a la agresión denunciada.

La actriz denunció que los hechos tuvieron lugar en la presentación de un libro de Errejón, después de casi un año hablando a través de las redes sociales. Mouliaá sostiene que, al terminar el evento, se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y que ella invitó "por educación" al ex dirigente a una fiesta en casa de un amigo.

El juez considera que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental". La Fiscalía considera que dichos indicios son "insuficientes" y, por su parte, reclama el archivo de la causa. y la "libre absolución" porque los hechos "no son constitutivos de delito".