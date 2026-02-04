Por qué Elisa Mouliaá retira su acusación contra Íñigo Errejón

La actriz Elisa Mouliaà ha comunicado al juez que "desiste de forma total, libre, consciente e irrevocable de la acusación particular" en la causa contra el ex portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, por presunta agresión sexual.

La representación legal de la intérprete justifica esta decisión en "razones estrictamente personales y de salud", aunque aclara que "no obedece a una retractación de los hechos denunciados".

El escrito presentado por la defensa de Mouliaá sostiene que, durante todo el proceso judicial, "ninguna de las demás personas ha decidido personarse en el ejercicio de la acción penal", lo que ha "incrementado" su "sensación de exposición y desgaste personal".

... En elaboración