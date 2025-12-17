Los Replicantes
Por qué la Fiscalía pide absolver a Errejón de agresión a Elisa Mouliaá y archivar el caso

La Fiscalía se posiciona del lado del acusado y sostiene que no hay mínimos elementos indiciarios para abrir una causa.

El ex portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón Foto: Congreso
17 Diciembre 2025 11:04 (hace 3 horas)

Nuevo giro en el caso abierto contra el ex portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, denunciado por la actriz Elisa Mouliaá de agresión sexual. Después de que el juez instructor, Adolfo Carretero, haya propuesto sentarle en el banquillo hace tan solo unas semanas al apreciar indicios suficientes, ahora la Fiscalía se opone.

"Practicadas cuantas diligencias de instrucción se han considerado necesarias para el esclarecimiento de los hechos no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito", señala el escrito de la Fiscalía de Madrid.

Con este escrito el Ministerio Público mantiene que no existen los indicios probatorios suficientes para iniciar una causa penal contra el también ex líder de Más Madrid y fundador de Podemos, por lo que la causa no tiene mayor recorrido tras la instrucción.

La Fiscalía se sitúa del lado de Errejón y pide el archivo del caso
El criterio de la Fiscalía debe ser tenido ahora en cuenta, junto con el resto de las partes implicadas, por parte de la Audiencia de Madrid. Este tribunal debe resolver el recurso de Íñigo Errejón pidiendo el archivo de la causa, para lo que ahora cuenta con el apoyo explícito de la Fiscalía.

Acusaciones de agresión sexual

La causa se mantiene abierta después de que la actriz Elisa Mouliaá presentara una denuncia contra Íñigo Errejón, al que había conocido previamente en una fiesta tras haber contactado en redes sociales.

Según el testimonio de Elisa Mouliaá, el ex dirigente político la agredió sexualmente al besarla sin consentimiento cuando subían en un ascensor a una fiesta. Posteriormente, la introdujo en una habitación de dicha casa y le hizo varios tocamientos sin consentimiento, incluso sacando su "miembro viril", según el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de madrid.

Posteriormente, y siguiendo con el relato de la denunciante, se fueron en coche al domicilio de Íñigo Errejón, donde él volvió a intentar tener nuevamente relaciones sexuales. Ella, entonces, le afeó el comportamiento e incluso le recriminó que le estaba haciendo sentir incómoda.

La intérprete finalmente presentó una denuncia después de que salieran a la luz numerosos rumores sobre el ex portavoz de Sumar. Elisa Mouliaá presentó a principios de diciembre una solicitud de condena para Errejón, así como una indemnización por "daños morales" y "daños sufridos a consecuencia del abuso sexual". También pedía una pieza separada de responsabilidad civil y el abono de una fianza.

Por su parte, Errejón niega en todo momento los hechos imputados y, por ello, presentó un recurso a su procesamiento, ya que entendía que no existen "mínimos indicios" para decretar su culpabilidad en la causa. Su defensa, al igual que ahora la Fiscalía, mantiene que se "descarta la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante".

