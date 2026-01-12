Cuándo terminan las rebajas de invierno 2026: fechas en Zara, El Corte Inglés, Mango...

Ya es oficial. Las rebajas de invierno 2026 están plenamente instaladas en España y miles de consumidores se hacen la misma pregunta: ¿cuándo se acaban realmente los descuentos en las principales tiendas de ropa?

Aunque desde hace años el calendario está liberalizado, lo cierto es que las grandes marcas siguen un patrón muy definido, con fechas que se repiten campaña tras campaña y que marcan el verdadero cierre de las ofertas.

Tras un arranque potente justo después de Reyes, enero y febrero concentran los mayores descuentos, pero el final de las rebajas no llega el mismo día en todas las tiendas ni en todas las comunidades autónomas. Conocer estas fechas es clave para no quedarse sin tallas ni oportunidades de última hora.

De forma general, las rebajas de invierno 2026 en España se extienden entre enero y finales de febrero, aunque en comunidades como Madrid o Galicia el periodo oficial puede alargarse hasta finales de marzo o incluso abril.

Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las grandes cadenas de moda concentran el cierre real de sus descuentos entre la última semana de febrero y los primeros días de marzo.

Es en ese momento cuando desaparecen las segundas y terceras rebajas y las tiendas comienzan la transición hacia la nueva temporada de primavera. Una época en la que se renueva el stock de las tiendas para atender a prendas disponibles para temporadas de calor.

Cuándo terminan las rebajas 2026 en Zara

Zara ya se encuentra en plenas rebajas 2026 CC

En el caso de Zara, buque insignia del grupo Inditex, las rebajas de invierno 2026 siguen el patrón habitual de la compañía. Tras comenzar online la tarde del 6 de enero y en tiendas físicas el día 7, los descuentos más potentes se mantienen durante todo enero y buena parte de febrero.

Tradicionalmente, Zara da por finalizadas sus rebajas de invierno el 28 de febrero, aunque algunos artículos puntuales pueden seguir rebajados durante los primeros días de marzo. A partir de ese momento, la marca retira progresivamente los descuentos y apuesta ya por la nueva colección.

Cuándo terminan las rebajas 2026 en Pull&Bear, Stradivarius y Bershka

Bershka ya se encuentra en plenas rebajas 2026 CC

El resto de enseñas jóvenes de Inditex, como Pull&Bear, Stradivarius y Bershka, comparten prácticamente el mismo calendario que Zara. En todos los casos, las rebajas de invierno 2026 finalizan el 28 de febrero, con remates muy concretos en los primeros días de marzo.

Las últimas semanas se caracterizan por precios más agresivos, pero también por una disponibilidad de tallas muy limitada.

Cuándo terminan las rebajas 2026 en El Corte Inglés

El Corte Inglés ya se encuentra en plenas rebajas 2026 CC

El Corte Inglés es una de las cadenas que más tiempo mantiene activas las rebajas de invierno. En 2026, tras arrancar oficialmente el 7 de enero, los descuentos en moda, calzado y complementos se prolongan hasta el 28 de febrero, con campañas de "últimos días" muy marcadas.

En algunos departamentos y marcas concretas, las rebajas pueden extenderse hasta principios de marzo, aunque la oferta se va reduciendo progresivamente conforme avanza la temporada.

Cuándo terminan las rebajas 2026 en Mango

Mango ya se encuentra en plenas rebajas 2026 CC

En Mango, una de las firmas más buscadas durante el periodo de descuentos, las rebajas de invierno 2026 se mantienen activas hasta el 1 de marzo.

Como es habitual, las últimas semanas ofrecen precios muy atractivos, especialmente en prendas de abrigo.

Cuándo terminan las rebajas 2026 en H&M

H&M ya se encuentra en plenas rebajas 2026 CC

En el caso de H&M, el calendario es algo más corto. Aunque la firma sueca inicia las rebajas al mismo tiempo que el resto del sector, suele dar por finalizada la campaña antes que otras cadenas, concretamente el 4 de febrero.

A partir de ese momento, la tienda mantiene algunos artículos puntuales con descuento, pero ya no se considera periodo oficial de rebajas de invierno.

Cuándo terminan las rebajas de invierno 2026 según la comunidad autónoma

Aunque las marcas marcan el ritmo real de los descuentos, el calendario oficial sigue dependiendo de cada comunidad. Madrid destaca por ser una de las regiones donde las rebajas se alargan más, llegando hasta finales de marzo, mientras que en otras comunidades el periodo concluye a finales de febrero o primeros de marzo.

En la práctica, esto significa que las oportunidades reales de compra con grandes descuentos se concentran en febrero, independientemente del lugar de residencia.

Últimos días de rebajas: cuándo comprar para no llegar tarde

Los expertos en consumo coinciden en que la mejor estrategia es no apurar hasta marzo, ya que las tallas más demandadas y las prendas estrella suelen agotarse antes. La segunda quincena de febrero es clave para encontrar buenos precios sin renunciar a variedad.

En definitiva, las rebajas de invierno 2026 entran en su fase final a partir de ahora, y todo apunta a que finales de febrero marcará el cierre real en la mayoría de grandes tiendas de ropa en España. Para quienes aún no han comprado, el tiempo corre.