Adiós El Corte Inglés: cambia su nombre en pleno giro de modelo

Adiós El Corte Inglés. El grupo de supermercados, hipermercados y centros comerciales se encuentra inmerso en pleno giro en su modelo de negocio para adaptarse a los cambios en el 'retail' y el auge de competidores netamente digitales como Amazon, Shein o Zalando.

El Grupo El Corte Inglés se enfrenta a un escenario en el que los clientes ya no necesitan desplazarse a sus centros comerciales para comprar productos de primeras firmas como Carolina Herrera, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Lacoste, Pepe Jeans o Yves Saint Laurent.

Por este motivo, la enseña ha clausurado ya algunos de sus centros comerciales El Corte Inglés más emblemáticos en España, como El Corte Inglés Méndez Álvaro, El Corte Inglés Arroyosur, El Corte Inglés Parquesur, El Corte Inglés La Vaguada, Outlet El Corte Inglés Vistalegre o Outlet El Corte Inglés Boadilla del Monte.

El Corte Inglés apuesta por una mayor diversificación de su negocio CC

El Grupo El Corte Inglés prioriza ahora la reforma de sus centros comerciales mediante un formato experiencial, al formato de 'mall' tradicional, incluyendo puntos de restauración de firmas reconocidas como BaRRa de Pintxos, Rodilla o Gourmet El Corte Inglés.

Pero la enseña tampoco se mantiene ajena a un contexto de vulnerabilidad en el 'retail'. Por este motivo, la firma apuesta cada vez más por la diversificación de su negocio para cubrir otras necesidades en el mercado.

Giro en El Corte Inglés: un nuevo nombre para su negocio

En este contexto, el Grupo El Corte Inglés ha impulsado una apuesta de negocio para lograr relevancia en uno de los sectores digitales de moda, como son los centros de datos. La compañía ha dado un paso más en la puesta en punto de su nueva filial con la creación de Kumo Networks, una nueva marca con la que renueva el mayor contrato público de la entidad en esta categoría.

El Corte Inglés irrumpió en el negocio de los centros de datos con el 50% de la sociedad Kio Networks en España, compartido al 50% con el grupo mexicano Kio Networks, que también opera en México pero que solo selló esta alianza en nuestro país.

Pero El Corte Inglés ha dado un paso más y, a finales del año pasado, se hizo con el control de la mitad que no poseía hasta la fecha. De este modo, logró una ganancia en cuentas al revalorizar en 15 millones de euros la participación que ya poseía.

Las cuentas oficiales de la compañía no reflejan cuánto dinero abonó el Grupo El Corte Inglés por tomar el control del total de la compañía de centros de datos. Pero sí se aportó un beneficio de 1,5 millones de euros durante el anterior ejercicio.

Materializada ya la operación, El Corte Inglés finalmente ha optado por buscar un nuevo nombre con el que reafirmar ya la independencia de la firma norteamericana, que finalmente ha sido Kumo Networks, con el que ya opera la empresa.

Ahora, la compañía establece su principal centro de datos en la Región de Murcia, donde se mantiene como principal proveedor de infraestructura tecnológica para el gobierno autonómico. Su Ejecutivo le ha adjudicado recientemente un contrato de 27 millones de euros que renueva dicha responsabilidad por cinco años, doblando así el contrato anterior.

Entre los avales de la compañía se encuentra la certificación con el nivel Tier IV, que se constituye como el mayor grado de seguridad y disponibilidad que puede alcanzar un centro de datos.

Todos estos movimientos certifican el giro del Grupo El Corte Inglés por la diversificación de su modelo de negocio. La firma, que impulsa otras áreas como Sicor en materia de seguridad, quiere reducir su excesiva dependencia del 'retail', a la vez que apuesta por una creciente internacionalización para no depender tanto de los vaivenes de la economía española.