Adiós Mercadona: retira esta popular infusión en sus supermercados

Mercadona confirma la retirada definitiva de una infusión en una noticia que ha impactado a todos sus clientes.

Un supermercado Mercadona Foto: Mercadona
Adrián Parrondo

29 Diciembre 2025 11:59 (hace 14 horas)

Adiós Mercadona. La cadena de supermercados propiedad de Juan Roig se encuentra en pleno proceso de remodelación del 'stock' de sus tiendas. La firma busca así ofrecer una sensación de novedad constante a sus clientes y buscar novedades que puedan atraer nuevos visitantes.

Este giro constante en el 'stock' de Mercadona provoca que algunos de sus productos sean completamente retirados del supermercado. En algunos casos puede ser algo temporal, pero en otros supone el final definitivo de su producción y, por tanto, que desaparezca de las tiendas.

Mercadona se encuentra en pleno giro en el stock de sus supermercados Mercadona

Los supermercados Mercadona siguen así los pasos de otras cadenas en el sector del 'retail' alimentario, como El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, DIA, Lidl o Aldi. Los clientes cada vez apuestan por la marca blanca en detrimento de las primeras marcas, así como por el surtido específico de cada establecimiento.

Retirado de Mercadona: confirman la desaparición de estas populares infusiones

En el marco de esta política de renovación constante en el 'stock' de los productos de Mercadona, la firma ha confirmado una nueva retirada que afecta a sus infusiones y que impactará a sus consumidores.

Se trata del Té Rojo Hacendado, la versión de su marca blanca de esta popular infusión de la marca blanca de Mercadona, que deja de estar disponible en todos sus supermercados de manera definitiva.

"La retirada del té rojo es definitiva o temporal, para ir a otro supermercado a comprar", ha preguntado una clienta que se interesaba por la disponibilidad del producto. Su mensaje se producía después de varias quejas de usuarios, pero Mercadona ha respondido contundente.

"Se trata de algo definitivo. Hemos dejado de vender este producto. Sentimos las molestias ocasionadas", ha respondido Mercadona su petición. Este giro confirma, por tanto, que la cadena valenciana ha retirado finalmente su Té Rojo Hacendado y que ya no se podrá encontrar en sus establecimientos.

