¿Por qué el turrón de Suchard cuesta 5 euros en Mercadona y 3 en otros supermercados?

La diferencia de precio no es solo una cuestión de estrategia comercial, sino que depende de otro factor más.

Turrón Foto: Envato elements
Andrea Torrente

Andrea Torrente

02 Enero 2026 09:30 (hace 4 horas)

Falta muy poco para la Navidad, una época que coincide con la despedida de un año y el inicio de otro. Una festividad que se llena de dulce y los supermercados empiezan a llenarse con estos productos azucarados casi desde el mes de octubre.

Los clientes, este año, han podido notar una particularidad en uno de los dulces por excelencia de la Navidad en nuestro país y es que el turrón Suchard ha subido su precio o eso parece en algunos de los supermercados. Este famoso turrón presenta un precio muy diferente en Mercadona que en el resto de mercados.

Diferencia de precio en Suchard

Todo aquel que acuda a Mercadona podrá ver que el turrón de la marca ya mencionada cuesta cinco euros, pero en otros supermercados el precio ronda los tres euros; una diferencia considerable. Los expertos se están preguntando el por qué de este fenómeno y ya se han puesto manos a la obra para darnos una respuesta.

Un experto en educación financiera ha escrito a través de Linkedin una posible respuesta ante tal diferencia de precios: "Mercadona lo deja claro porque no quiere competir con Suchard. Su objetivo es que compres su propio turrón de marca blanca, que tiene mucho más margen para ellos".

Otros comercios deciden bajar el precio de los turrones que no son de su propia marca porque siguen otras estrategias de marketing, por eso, el experto explica: "Lo usan como producto señuelo. Pierden margen en el turrón, pero lo recuperan cuando entras a comprar más cosas. Mismo turrón, estrategias distintas". Así, a la que entran a llevarse este producto más barato se llevan otros artículos que sí son propios de la tienda.

@directopaladar La diferencia de precio del turrón de Suchard en Mercadona frente a otros supermercados no es un error. Es estrategia. #turrones #supermercados #tecuentodap #directoalpaladar ♬ sonido original - DAP

El mismo experto ha compartido también el por qué muchos comercios han subido el precio de este tipo de turrones. Y ya no solo es cuestión de una estrategia de marketing es que, al igual que otros productos, el cacao, el azúcar y la energía se han encarecido; provocando que el producto final tenga un precio más elevado.

