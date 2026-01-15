Brutal oferta de empleo: 1.140 euros por trabajar tres días semanales en Mercadona

Brutal oferta de empleo en Mercadona. La cadena de supermercados lanza nuevas candidaturas para trabajar en la compañía, por lo que busca empleados capaces de gestionar las secciones en sus supermercados.

El portal de empleo de Mercadona, donde se pueden consultar todas las ofertas de trabajo completamente actualizadas, ha publicado nuevas ofertas para cubrir puestos en sus establecimientos en varias zonas de España.

La firma de supermercados, propiedad de Juan Roig, lanza sus ofertas de trabajo en Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, entre otras regiones. En algunos casos, las posibilidades de trabajar en la compañía también se extienden a su filial portuguesa.

Mercadona lanza ofertas de empleo con sueldos muy atractivos CC

Mercadona ofrece en sus candidaturas varios tipos de contratos, que incluyen jornadas y salarios diferentes. La gran mayoría destacan como contratos fijos, temporales y fijos discontinuos, con jornadas que pueden ir desde 15 a 40 horas semanales.

Entre las ofertas que se pueden encontrar en su portal de trabajo, se encuentra una en Ávila, donde Mercadona busca empleados para cubrir las secciones de sus supermercados en contrato temporal y un sueldo de 1.685 euros por 40 horas semanales. También existe la posibilidad de ganar 843 euros por 20 horas a la semana y 632 euros por 15 horas a la semana.

En el caso de Cartagena (Murcia), Mercadona ofrece puestos de trabajo con contrato fijo discontinuo con posibilidad de progresión salarial. La firma oferta jornadas de 40 horas semanales por salarios desde 1.685 euros hasta 2.280 euros. En el caso de 20 horas semanales, la enseña ofrece sueldos entre 843 y 1.140 euros; mientras que en el caso de 15 horas a la semana, abarcan desde los 632 hasta los 855 euros.

Cómo apuntarse a las ofertas de empleo de Mercadona: pasos a seguir para enviar currículum

En el caso de estar interesados en alguna de las ofertas de empleo de Mercadona, la cadena de supermercados recopila todos los currículum y solicitudes a través de su portal de empleo oficial.

Este es el único medio para postularse a una candidatura de empleo en Mercadona, ya que la firma no permite recoger currículum en sus supermercados ni otras vías. A través de este medio se actualizan constantemente las nuevas ofertas laborales y se abre la posibilidad de mostrar la disposición a trabajar con la empresa.

Los candidatos interesados en conseguir un puesto en la empresa deberán crearse un perfil que estará activo desde su creación en la plataforma. Se recomienda conectar este perfil con LinkedIn o también se pueden introducir los datos requeridos de forma manual. Cuando se haya completado la creación de los Pericles, se podrá inscribir en las ofertas.

Se pueden buscar las ofertas de empleo acorde a las necesidades de los candidatos, para lo que se deberán indicar las preferencias de jornada, tipo de contrato, ubicación o área de interés (tienda, bloque logístico, online, IT u oficinas).

Cuando se haya creado el perfil y seleccionado preferencias, la empresa se pondrá en contacto con los candidatos que mejor encajan con las vacantes, independientemente de si se han inscrito o no en alguna oferta activa. El portal de empleo permite que Mercadona pueda comparar cientos de currículum de manera más rápida y eficaz.

Eta nueva herramienta permite a la empresa ponerse directamente en contacto con los candidatos, en lugar de que sea al contrario. Además, permite que los usuarios puedan consultar en cualquier momento el estado de sus candidaturas.