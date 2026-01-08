Ya es oficial: esta es la fecha en la que vuelve el hummus de Mercadona

Ya es oficial. Mercadona ha confirmado la fecha en la que regresará su mítico hummus a todos sus supermercados. El producto ha estado ausente durante casi un mes, pero ahora la empresa ha confirmado su regreso.

El producto dejó de estar disponible en todos sus supermercados por un incidente en la planta catalana de Rensika, su proveedor habitual, que obligó a paralizar la producción y llevó a retirar temporalmente el hummus de Mercadona en las tiendas de todo el país.

Sin embargo, Mercadona ya tiene una fecha confirmada para la vuelta del hummus de Hacendado a todos los supermercados. Un regreso que muchos clientes estaban pidiendo insistentemente y que por fin será realidad.

Cuándo vuelve el hummus de Mercadona: fecha confirmada

Mercadona cuenta con un canal de comunicación constante con sus clientes a través de las redes sociales. A través de este medio, la enseña de Juan Roig ha confirmado que el hummus volverá a todos sus supermercados desde el 9 de enero, aunque se prevé tan solo recuperar la versión clásica.

¡Hola! 👋 Volveremos a tener Hummus clásico en tiendas a partir del 9 de enero aproximadamente. Disculpa las molestias ocasionadas 🙏. — Mercadona (@Mercadona) December 23, 2025

Por el momento, la versión clásica del hummus Hacendado de Mercadona es la única que aparece disponible para su compra en la página web de la compañía. No ocurre igual con otras variedades que formaban parte del surtido habitual, como el hummus con aceitunas de Kalamata, el hummus de pimiento del piquillo asado o la salsa tsatsiki, para las que todavía no hay fecha de regreso.

La incidencia en la fábrica que produce este mítico plato también afectó a otras cadenas de supermercados, que sufrieron problemas de stock. Sin embargo, ya se ha solventado y permite el regreso de uno de los platos más emblemáticos de Mercadona.