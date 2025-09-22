Cinco años de prisión y una multa para un vigués por arrojar cocaína a la policía

Un hombre de Vigo será llamado a declarar ante un juez de la Audiencia de Pontevedra por un presunto delito de tráfico de drogas y por las agresiones a los agentes de la policía. La Fiscalía pide para el culpable cinco años de prisión y una sanción económica de 63.000 euros.

El informe del acusado del Ministerio Público sostiene que los hechos del día 2 de marzo de 2025 ocurrieron en un hotel de la región cuando fue abordado por los agentes policiales; los cuales encontraron 235 euros en efectivo, dos móviles, una balanza para pesar y varias sustancias estupefacientes.

Qué hizo el acusado

Durante el registro policial, una bolsa de cocaína fue recluida. El acusado se puso nervioso y rompió la bolsa, esnifó parte del contenido y el resto se lo lanzó a la policía. Después, intentó escaparse de los agentes a base de puñetazos, patadas y mordiscos.

Los agentes de policía detuvieron al acusado por agresión .

Serán 63.000 euros lo que la Fiscalía establece de multa y cuatro años de cárcel, aunque se suma un año más de prisión por atentar contra las autoridades. El juicio condenará los actos del culpable ante lo sucedido.