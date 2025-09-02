Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Denuncian a dos policías en Valencia por la muerte de un hombre ante su hijo menor

Las agentes se enfrentan a acusaciones de omisión de socorro y abuso de autoridad mientras que el informe forense determina una muerte violenta.

Denuncian a dos policías en Valencia por la muerte de un hombre ante su hijo menor
Policía Local de Benejúzar Foto: Ayto
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

02 Septiembre 2025 21:05 (hace 6 horas)

Dos agentes de la Policía Local de Benejúzar (Alicante) han sido denunciadas por la muerte de Sergio Penalva, un DJ de 47 años al que causaron multitud de lesiones que, según la autopsia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante, se produjeron durante la detención.

Vídeos Los Replicantes

El hijo de la víctima, que es menor de edad, ha interpuesto una denuncia por estos hechos ante la Guardia Civil. En su declaración manifestó que su padre había salido a la calle el 13 de julio durante la madrugada con una crisis de ansiedad.

El menor relata que pidieron ayuda a las agentes pero que se la negaron por los antecedentes de consumo de estupefacientes del hombre. Cuando Penalva salió a la carretera para intentar alcanzar un hospital, a tres kilómetros de distancia, las agentes le redujeron y una de ellas le puso una rodilla en el cuello hasta cortar su respiración. Murió tres días después.

La denuncia fue interpuesta el 29 de julio en el puesto de la Guardia Civil de Jacarilla (Alicante), según recoge el diario El País. El menor, de 17 años, relata que su padre estaba "muy mal", que lo despertó en torno a las seis de la madrugada y que salió a la calle corriendo porque no podía respirar con normalidad.

En ese momento se dirigieron al puesto de la Policía Local de Benejúzar, tocaron la puerta de la comisaría pidiendo auxilio y solicitando una ambulancia. Sin embargo, una agente que aparece identificada con nombre y apellidos les negó la ayuda. "Si no me das un motivo, no voy a llamar a una ambulancia, ya me la liaste una vez, no me la vas a liar dos", afirma que les espetó, por lo que empezaron a llamar a los vecinos.

Persecución

Ambas agentes siguieron al padre e hijo con el coche policial hasta que llegaron a la casa de una persona mayor que tampoco abrió su puerta. Las agentes intentaron detener al fallecido intentando convencerle de que habían contactado con los servicios sanitarios.

Intentaron detenerle en varias ocasiones cruzando su coche, pero no lo lograron, puesto que Penalva continuó corriendo en dirección al Hospital Vega Baja, en Orihuela, situado a unos tres kilómetros del lugar de los hechos, intentando hacer autostop para su traslado.

El menor intentó en todo momento apartarlo de la carretera hasta que finalmente espetó la falta de ayuda de las agentes. Fue entonces cuando "las agentes bajan del coche lanzándose sobre nosotros, tirándonos al suelo". Al padre intentaron reducirlo, pero como se resistía, la agente identificada "se sube sobre él poniéndole la rodilla en el cuello para inmovilizarlo". Así continuaron cinco minutos a pesar de que el fallecido ya no forcejeaba.

El menor pudo comprobar que el padre no respiraba y se lo evidenció a las agentes. En ese momento intentaron practicarle una reanimación cardiopulmonar (RCP), "pero al minuto pararon". La ambulancia "tardó más de media hora en llegar", puesto que ahora sí fue solicitada, lo que supone una "omisión de socorro y abuso de autoridad", según la denuncia.

La autopsia del cuerpo, incorporada al caso, apunta que la muerte fue por un "probable fracaso multiorgánico" atribuido a la parada cardíaca, producida "bajo custodia policial" y desencadenada por "agitación severa y consumo de tóxicos estimulantes".

Los forenses encuentran lesiones en la cabeza, extremidades superiores y zona dorsal por la "reducción del sujeto, durante su detención". El informe concluye que "el origen de la muerte es violento".

El menor ha mantenido consistencia en prácticamente todos los detalles en sus declaraciones. Las pruebas realizadas en el hospital arrojaron positivo en cocaína, anfetaminas y benzodiacepinas.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. La representación trans que ha marcado el mundo de la interpretación en España
  7. Alerta sanitaria: EEUU avisa sobre la infección en humanos del gusano barrenador
  8. Muere un empleado del ministro ruso de Transportes tras morir su jefe destituido por Putin
  9. Quién es Andrea Russo: el hombre de 35 años succionado por un avión español en plena pista
  10. Por qué debes dejar un vaso de agua junto al fregadero si te vas de casa en verano
Artículos relacionados
Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche

Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche

Muere la popular influencer Ariela 'La Langosta' a los 33 años: fue encontrada en su coche

Muere la popular influencer Ariela 'La Langosta' a los 33 años: fue encontrada en su coche

Pánico en Metro de Madrid: salvado por la Policía tras ser brutalmente arrollado

Pánico en Metro de Madrid: salvado por la Policía tras ser brutalmente arrollado

Sale a la luz cómo fue la brutal muerte de Mati Muñoz: desaparecida en Indonesia

Sale a la luz cómo fue la brutal muerte de Mati Muñoz: desaparecida en Indonesia

Contenidos que te pueden interesar
Denuncian a dos policías en Valencia por la muerte de un hombre ante su hijo menor

Denuncian a dos policías en Valencia por la muerte de un hombre ante su hijo menor

De vivir al día a ahorrar 38.000 euros: revela su método infalible

De vivir al día a ahorrar 38.000 euros: revela su método infalible

Este es el país más pacífico del mundo: España está en un sorprendente puesto

Este es el país más pacífico del mundo: España está en un sorprendente puesto

Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende

Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende

Cuándo salen las próximas canciones de Sergio Ramos: los famosos que participan

Cuándo salen las próximas canciones de Sergio Ramos: los famosos que participan

Adiós Mercadona: cambia el horario de todos sus supermercados desde septiembre

Adiós Mercadona: cambia el horario de todos sus supermercados desde septiembre

El inesperado movimiento de Interpol por la desaparición de Matilde Muñoz en Indonesia

El inesperado movimiento de Interpol por la desaparición de Matilde Muñoz en Indonesia

La alcaldesa de Yecla (Murcia) del PP carga contra VOX: "Se puede ser yeclano de Marruecos"

La alcaldesa de Yecla (Murcia) del PP carga contra VOX: "Se puede ser yeclano de Marruecos"