Hallan el cuerpo del artista español Gonzalo Fuentes arrojado en pleno río Támesis

El artista malagueño había regresado recientemente a España por sus vacaciones y ahora la policía investiga todas las circunstancias de la muerte.

El pintor malagueño Gonzalo Fuentes Foto: .
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

19 Septiembre 2025 12:43 (hace 2 horas)

El pintor malagueño Gonzalo Fuentes, de 34 años, ha sido encontrado muerto en pleno río Támesis, en la ciudad británica de Londres. El artista llevaba varios años residiendo en la capital de Reino Unido y es hijo del que fuera responsable de CCOO en Turismo, también llamado Gonzalo Fuentes.

Después de certificar el hallazgo, la policía inglesa ha anunciado la apertura de una investigación para esclarecer todas las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el motivo de su fallecimiento.

La policía de Londres se ha puesto en contacto con los familiares del artista fallecido en Reino Unido para comunicarles el hallazgo de su cuerpo en el río. El consulado de España en Londres se mantiene en contacto directo con la familia, que en estos momentos se encuentra "destrozada".

Carrera como pintor

Gonzalo Fuentes nació en Málaga en 1991 y se licenció en la carrera de Bellas Artes en la Universidad de Málaga. Posteriormente, completó sus estudios realizando un máster de Investigación en Arte y Creación en la Universidad Complutense de Madrid.

Fuentes trabajaba en estos momentos en un museo de la capital inglesa y acababa de pasar sus vacaciones recientemente en Málaga. Precisamente, había vuelto a su vivienda en Londres el pasado miércoles, 17 de septiembre. El consulado está trabajando ahora para repatriar el cuerpo cuanto antes.

