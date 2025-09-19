Los Replicantes
Muere un hombre tras caer brutalmente de un patinete eléctrico en Castellón: ¿Son seguros?

La policía está investigando las causas del mortal accidente, en el que el conductor prácticamente falleció en el acto.

Un patinete eléctrico Foto: Pexels
19 Septiembre 2025 15:23 (hace 10 horas)

Un hombre de 40 años ha muerto después de haber sufrido una caída cuando circulaba en un patinete eléctrico en la avenida Leopoldo Querol en la localidad de Vinaròs (Castellón). Los hechos se han producido sin la intervención de ningún otro vehículo.

La víctima perdió el equilibrio del vehículo en un momento de la conducción, sin que todavía hayan trascendido las causas que provocaron el fatal accidente. La muerte se produjo en el momento en que la víctima sufrió un grave golpe en la cabeza tras caer sobre el asfalto.

La policía está investigando las circunstancias del suceso
La policía está investigando las circunstancias del suceso Pexels

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) indicó que hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización. Sin embargo, los efectivos solo pudieron certificar su fallecimiento.

¿Son seguros los patinetes?

La irrupción de patinetes eléctricos se ha planteado como una pieza más en la transición hacia un modelo de movilidad sostenible. Los patinetes eléctricos se consideran una alternativa segura porque requieren de pocas habilidades operativas, aunque es recomendable siempre utilizar medidas adicionales de seguridad.

Un equipo de seguridad siempre es recomendable para conducir un patinete eléctrico, puesto que reduce sensiblemente el peligro para sus conductores. Es fundamental emplear un casco, y altamente recomendable valorar el empleo de rodilleras y codilleras, sobre todo en trayectos de riesgo aumentado.

Las medidas fundamentales en la conducción del vehículo y su convivencia con el resto en la vía pública también es sencilla. Se trata de respetar a los peatones con una velocidad baja y alertando con el timbre ante personas cercanas o en riesgo.

También se recomienda emplear las señales, al girar o cambiar de dirección, comunicándose con anticipación. Para detenerse, hay que extender el brazo izquierdo y doblarlo hacia abajo a la altura del codo. En el caso de girar a la izquierda, hay que extender el brazo izquierdo hacia un lado. Y si queremos ir a la derecha, hay que extender el brazo derecho hacia un lado.

El frenado es otra cuestión relevante para los conductores. En el caso de tener intención de reducir la velocidad o detener el patinete eléctrico de forma segura, hay que presionar los frenos con suficiente antelación. Se recomienda mantener una distancia de al menos 3-5 metros para evitar accidentes.

