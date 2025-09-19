Los Replicantes
Terror en Vallecas: secuestrado y torturado, fue salvado tras pedir ayuda con servilletas

El hombre era amigo del acusado y tuvo que lanzar discretamente mensajes de ayuda para que los vecinos alertaran a la policía.

Secuestro Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

19 Septiembre 2025 16:00 (hace 10 horas)

Un caso de auténtico terror en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Un hombre ha sido liberado tras haber permanecido secuestrado y torturado en una vivienda. El presunto agresor ya ha sido identificado y detenido por la policía.

Para su liberación, fue fundamental que el hombre comenzase a lanzar servilletas en las que incorporó mensajes pidiendo ayuda, en los que explicaba su situación: "Necesito que tiren la puerta la policía para salir rápido, por favor. Es una persona violenta y tiene armas en casa", era uno de los mensajes.

Otro de ellos, transmitía la angustia del encierro: "Necesito ayuda urgente. Estoy encerrado, no puedo salir. Ayuda: Policía 112. Estoy secuestrado, me ha pegado, por favor. Le pido discreción". El escrito incluía el teléfono de sus padres para comunicarse con ellos y se indicaba la dirección completa de la vivienda de Vallecas donde se encontraba.

Alerta a la policía: así fue la liberación del hombre secuestrado

La víctima y el acusado, ambos de origen español, se conocían previamente. Se trata de un hombre que se había quedado momentáneamente sin casa, por lo que el acusado se ofreció a acogerle temporalmente en la vivienda hasta que encontrara una salida.

Los hechos ocurrieron en un edificio de viviendas en Puente de Vallecas
Los hechos ocurrieron en un edificio de viviendas en Puente de Vallecas Maps

Sin embargo, el detenido posteriormente se enteró de que iba a recibir una cantidad de 10.000 euros, así como una asignación mensual, como administrador de una empresa en Portugal. El hombre se había gastado en ese momento todo el dinero que tenía.

Pero el secuestrador comenzó a reclamar el dinero que su amigo recibía mensualmente, sin que él accediese. Fue en ese momento en que lo encerró dentro de la vivienda, que empezó a golpearlo y amenazar para que le cediese esos ingresos.

Por el momento no ha trascendido cuánto tiempo permaneció en esta situación. Sin embargo, los relatos escritos en las servilletas, que ha revelado el diario ABC, muestran la desesperación a la que se enfrentó la víctima durante todo el cautiverio.

Los agentes finalmente pudieron hablar con él a través de la ventana desde la que arrojaba las servilletas pidiendo su liberación. Los bomberos le sacaron de la casa y llevaron al hospital, donde se pudo certificar que tenía varios hematomas. La policía recogió la vivienda como si nada hubiera sucedido y realizó un operativo de seguimiento hasta que el agresor volvió y fue detenido. Ahora se enfrenta a los cargos de detención ilegal, lesiones, torturas y tenencia de armas prohibidas.

