Cambios en tiendas de ropa y calzado en Europa: un nuevo formato desde el 19 de julio

La Comisión Europea adopta una drástica medida ante las condiciones que está generando la industria textil en el Viejo Continente.

Una tienda de ropa Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

11 Febrero 2026 16:36 (hace 6 horas)

Llegan cambios en el sector del textil. Desde el 19 de julio de 2026, las grandes empresas de la Unión Europea tendrán prohibido destruir toda la ropa y calzado que no hayan vendido, una medida para reducir el desperdicio texto y huella ambiental del sector. Esta medida también afectará a medianas empresas desde 2030.

La ordne ha sido adoptada desde la Comisión Europea en el marco del Reglamento de Ecodiseño para Productos Sostenibles (ESPR), que busca poner fin a una práctica extendida que genera alrededor de 5,6 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Se estima que, anualmente, entre el 4% y 9% de la ropa en Europa se destruye antes de ser utilizada.

La Comisión Europea cambia la normativa para la industria textil
La Comisión Europea cambia la normativa para la industria textil Envato Elements

La medida aspira a que las empresas comiencen a gestionar mejor los inventarios y devoluciones, así como impulsar otras alternativas como la reventa o reutilización de la ropa no vendida, antes que fabricar nuevas prendas.

Un camino hacia la sostenibilidad

La comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, mantiene que esta medida tiene como objetivo que el sector textil lidere "la transición hacia la sostenibilidad", una mayor apuesta por la circularidad, así como mejor competencia y menor dependencia.

Solo en Francia, según un comunicado de la UE, se destruyen anualmente prendas de ropa que tienen un coste total de hasta 630 millones de euros. Una situación que se agrava con la venta digital, ya que en Alemania se desechan anualmente casi 20 millones de artículos devueltos.

La Comisión Europea defiende la necesidad de implementar este tipo de medidas para afrontar los problemas que está generando la industria del textil, reduciendo residuos, huella ambiental y una mayor sostenibilidad.

