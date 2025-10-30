Los Replicantes
Buscar
Usuario

Vida

El nuevo café comestible de Zara causa furor: cuánto cuesta y dónde comprarlo

El café es toda una bebida revolucionaria y si lo juntamos con una de las marcas de ropa más exitosas, tenemos un café: revolucionario y exitoso.

El nuevo café comestible de Zara causa furor: cuánto cuesta y dónde comprarlo
Zacaffé en Madrid Foto: X @acafeole
Andrea Torrente

Andrea Torrente

30 Octubre 2025 12:57 (hace 7 horas)

'Yo no soy persona, si no me tomo mi café por las mañanas', ¡cuántas veces hemos oído esa expresión! y es que el café es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial. Los beneficios que tiene son infinitos, entre ellos, es una fuente rica de antioxidantes. Sin embargo, no debemos abusar de esta bebida porque no deja de ser un estimulante por al cafeína que presenta.

Vídeos Los Replicantes

En España, lo que más suena en las cafeterías por las mañanas es: "Un café con leche, por favor" y es que nos gusta tomarlo con leche, aunque hay muchos valientes que se decantan por beberlo solo. La realidad es que el café ya se puede consumir de muchas maneras y con ingredientes muy variados, hay quien le pone cacao o, incluso, fresas. Ante el fenómeno de los cafés y sus combinaciones llega a Madrid la última innovación de la mano de Zara.

Zacaffé

Amancio Ortega lo ha vuelto a hacer y es que ha decidido abrir la primera cafetería bajo la firma de la tienda de ropa Zara, la marca más representativa del grupo Inditex y no para hacer cualquier café. Zacaffé es el nombre de la cafetería y cuenta con producto de especialidad de la mano de Waco Coffee, tostadores gallegos, y Ciento treinta grados, obradores de Madrid.

Zacaffé se encuentra en el centro de la capital y se ha puesto en el primer Zara Man de la ciudad, la cafetería tienen dos accesos, desde la calle se puede entrar al interior y desde la propia tienda también. El local ya lleva un año abierto y ha tenido muy buena acogida por los amantes del café y de Zara.

El diseño sigue un claro estilo neomudéjar en referencia a la Casa Árabe de Madrid, esta decoración y estilo es obra de la agencia 'Art Recherche et Industrie'. El interior es acogedor, ya que no es muy grande ni cuenta con muchas mesas, perfecto para disfrutar del café local y probar la repostería que también ofrece Zacaffé.

Café bebido y comido

La cafetería ha traído una innovación y es que ahora el café ya no se bebe; se bebe y se come. Esta nueva idea está pensada para que te bebas el contenido del interior del vaso y después te comas el propio vaso porque sí, es comestible. Pero no vayas a comprar cualquiera y meterle un mordisco, las opciones con vaso comestible son: Pumkin Spice Latte, Mexican Hot Chocholate y Calabaza Caramel Chai.

Los cafés, además, tienen sorprendentes combinaciones e ingredientes: el Pumkin contiene café, leche, calabaza, especias y galleta de jengibre; el Mexican tiene cacao, leche, caramelo salado y cayena; y el Calabaza lleva chai, leche, calabaza y caramelo salado.

Estos cafés diferentes están siendo ya todo un éxito en redes sociales, a través de TikTok una usuaria afirma: "Estáis tardando en ir a Zara y pediros el pumkin space latte que tiene el vaso comestible".

@planesconbarbygant ⚠️ CHICAS corred a Zara! Solo por tiempo limitado en Madrid ????????Tenéis disponibles con vaso comestible: ????PUMPKIN SPICE LATTE Café, leche, pumpkin, especias, galleta de jengibre ????MEXICAN HOT CHOCOLATE Cacao, leche, caramelo salado, cayena ????PUMPKIN CARAMEL CHAI Chai, leche, pumpkin, caramelo salado ????6€ #madrid #planesmadrid #zara #otoño #pumpkinspice #planesentiktok ♬ original sound - nicole

Según nos comenta la influencer, el precio de cada café es de seis euros un precio bastante competente si lo comparamos con otras franquicias como Starbucks. La cafetería está ubicada en pleno barrio Salamanca y tiene un horario muy flexible: de lunes a sábado de 10:00 a 20:00 horas y los domingos de 12:00 a 21:00 horas. Los nuevos cafés con vaso comestible no parece que vayan a ser eternos, por lo que si estás pensado en ir, tienes que saber que estarán por tiempo limitado.

Lo más compartido

  1. La vacuna que está evitando que miles de recién nacidos se queden en el hospital
  2. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  3. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  4. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
  5. Asesinan brutalmente a la influencer Esmeralda Ferrer junto a su marido e hijos
  6. Muere María Teresa Heras, voz de 'Mary Poppins' y madre del cantante Macaco
  7. Adiós Mercadona: cambia el horario de todos sus supermercados desde septiembre
  8. PP y VOX se disparan en las encuestas: así quedaría el Congreso si se celebran elecciones
  9. Si tienes alguna de estas dos apps en tu móvil, elimínalas: son software espía
  10. El inesperado movimiento de Interpol por la desaparición de Matilde Muñoz en Indonesia
Artículos relacionados
Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...

Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...

Adiós Zara: cierra esta histórica tienda en plena capital

Adiós Zara: cierra esta histórica tienda en plena capital

La dueña de Zara cierra esta histórica tienda en plena capital tras 21 años

La dueña de Zara cierra esta histórica tienda en plena capital tras 21 años

Adiós Zara: cierra 136 tiendas en España y desaparece en 2025

Adiós Zara: cierra 136 tiendas en España y desaparece en 2025

Contenidos que te pueden interesar
Mata a su madre con un martillo y después sale gritando por el bosque: "¡Mamá!"

Mata a su madre con un martillo y después sale gritando por el bosque: "¡Mamá!"

El influencer Nil Ojeda se sorprende con los precios de un supermercado en Los Ángeles

El influencer Nil Ojeda se sorprende con los precios de un supermercado en Los Ángeles

Abascal carga contra las víctimas de la DANA y defiende a Mazón: "Repugnante mascarada"

Abascal carga contra las víctimas de la DANA y defiende a Mazón: "Repugnante mascarada"

Salomé Pradas rompe su silencio y apunta a Carlos Mazón: "Se tiene que saber la verdad"

Salomé Pradas rompe su silencio y apunta a Carlos Mazón: "Se tiene que saber la verdad"

Elisa Mouliaá defiende que la DANA de Valencia fue un ataque de la OTAN

Elisa Mouliaá defiende que la DANA de Valencia fue un ataque de la OTAN

Confirmado por el BOE: el 3 de noviembre será festivo en todas estas comunidades

Confirmado por el BOE: el 3 de noviembre será festivo en todas estas comunidades

El nuevo café comestible de Zara causa furor: cuánto cuesta y dónde comprarlo

El nuevo café comestible de Zara causa furor: cuánto cuesta y dónde comprarlo

Lilith Verstrynge cuenta por qué abandonó Podemos: "Hablábamos a fantasmas"

Lilith Verstrynge cuenta por qué abandonó Podemos: "Hablábamos a fantasmas"