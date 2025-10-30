El nuevo café comestible de Zara causa furor: cuánto cuesta y dónde comprarlo

'Yo no soy persona, si no me tomo mi café por las mañanas', ¡cuántas veces hemos oído esa expresión! y es que el café es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial. Los beneficios que tiene son infinitos, entre ellos, es una fuente rica de antioxidantes. Sin embargo, no debemos abusar de esta bebida porque no deja de ser un estimulante por al cafeína que presenta.

En España, lo que más suena en las cafeterías por las mañanas es: "Un café con leche, por favor" y es que nos gusta tomarlo con leche, aunque hay muchos valientes que se decantan por beberlo solo. La realidad es que el café ya se puede consumir de muchas maneras y con ingredientes muy variados, hay quien le pone cacao o, incluso, fresas. Ante el fenómeno de los cafés y sus combinaciones llega a Madrid la última innovación de la mano de Zara.

Zacaffé

Amancio Ortega lo ha vuelto a hacer y es que ha decidido abrir la primera cafetería bajo la firma de la tienda de ropa Zara, la marca más representativa del grupo Inditex y no para hacer cualquier café. Zacaffé es el nombre de la cafetería y cuenta con producto de especialidad de la mano de Waco Coffee, tostadores gallegos, y Ciento treinta grados, obradores de Madrid.

Zacaffé se encuentra en el centro de la capital y se ha puesto en el primer Zara Man de la ciudad, la cafetería tienen dos accesos, desde la calle se puede entrar al interior y desde la propia tienda también. El local ya lleva un año abierto y ha tenido muy buena acogida por los amantes del café y de Zara.

El diseño sigue un claro estilo neomudéjar en referencia a la Casa Árabe de Madrid, esta decoración y estilo es obra de la agencia 'Art Recherche et Industrie'. El interior es acogedor, ya que no es muy grande ni cuenta con muchas mesas, perfecto para disfrutar del café local y probar la repostería que también ofrece Zacaffé.

Qué bonita la primera cafetería de Zara en Madrid #Zacaffè pic.twitter.com/uWVyYjd6EP — Elena Iriondo (@acafeole) November 23, 2024

Café bebido y comido

La cafetería ha traído una innovación y es que ahora el café ya no se bebe; se bebe y se come. Esta nueva idea está pensada para que te bebas el contenido del interior del vaso y después te comas el propio vaso porque sí, es comestible. Pero no vayas a comprar cualquiera y meterle un mordisco, las opciones con vaso comestible son: Pumkin Spice Latte, Mexican Hot Chocholate y Calabaza Caramel Chai.

Los cafés, además, tienen sorprendentes combinaciones e ingredientes: el Pumkin contiene café, leche, calabaza, especias y galleta de jengibre; el Mexican tiene cacao, leche, caramelo salado y cayena; y el Calabaza lleva chai, leche, calabaza y caramelo salado.

Estos cafés diferentes están siendo ya todo un éxito en redes sociales, a través de TikTok una usuaria afirma: "Estáis tardando en ir a Zara y pediros el pumkin space latte que tiene el vaso comestible".

Según nos comenta la influencer, el precio de cada café es de seis euros un precio bastante competente si lo comparamos con otras franquicias como Starbucks. La cafetería está ubicada en pleno barrio Salamanca y tiene un horario muy flexible: de lunes a sábado de 10:00 a 20:00 horas y los domingos de 12:00 a 21:00 horas. Los nuevos cafés con vaso comestible no parece que vayan a ser eternos, por lo que si estás pensado en ir, tienes que saber que estarán por tiempo limitado.