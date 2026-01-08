Adiós Metro de Madrid: cambia su horario de apertura desde el 11 de enero

Adiós Metro de Madrid. El surburbano está consolidado como el principal medio de transporte público de la Comunidad de Madrid. Se trata de un transporte sostenible, rápido y con gran aceptación entre los usuarios.

Sin embargo, el paso del tiempo y la entrada de nuevas tecnologías está obligando a aprobar reformas para mejorar la experiencia de uso de todos los viajeros. Por este motivo, algunas líneas podrían verse alteradas.

Metro de Madrid se encuentra en plena reforma para facilitar los viajes de sus usuarios CC

Este es el caso de la línea 6 de Metro de Madrid, que está realizando varias reformas para apostar por su automatización. La intención principal es instaurar trenes sin conductor, que permitirán un aumento de las frecuencias y una mejora en la experiencia de viaje.

Cambios en Metro de Madrid: nuevo horario desde el 11 de enero

En este contexto, Metro de Madrid ha anunciado nuevas modificaciones en el servicio de la línea 6 de Metro de Madrid desde el domingo. Tras abrir la línea por completo el pasado 20 de diciembre y finalizar la primera fase de las obras para la automatización de la línea, ahora el cierre se adelantará hasta tres horas desde el próximo 11 de enero de 2026.

Por este motivo, la línea 6 de Metro de Madrid solo circulará hasta las 23:00 horas de domingo a jueves para facilitar los trabajos de instalación de las puertas de andén que se precisarán para su automatización integral en 2027. Por el contrario, se mantendrá el horario habitual de la línea 6 durante los viernes y sábados, coincidiendo con la mayor demanda en este período.

Durante el cierre temporal de la línea 6, se garantizará la movilidad de todos los viajeros con servicios gratuitos de autobús que llevarán a cabo el recorrido en superficie entre las 23:00 y 01:30 horas.

El cierre anticipado de la línea 6 de Metro de Madrid se había previsto para este miércoles, 7 de enero. Sin embargo, la compañía lo ha aplazado hasta el día 11 ante la rápida evolución de los trabajos.