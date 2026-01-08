Los Replicantes
Buscar

Noticias

Adiós Metro de Madrid: cambia su horario de apertura desde el 11 de enero

Metro de Madrid anuncia una drástica decisión que afectará al horario de apertura de sus estaciones.

Adiós Metro de Madrid: cambia su horario de apertura desde el 11 de enero
Metro de Madrid Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

08 Enero 2026 12:07 (hace 17 horas)

Adiós Metro de Madrid. El surburbano está consolidado como el principal medio de transporte público de la Comunidad de Madrid. Se trata de un transporte sostenible, rápido y con gran aceptación entre los usuarios.

Vídeos Los Replicantes

Sin embargo, el paso del tiempo y la entrada de nuevas tecnologías está obligando a aprobar reformas para mejorar la experiencia de uso de todos los viajeros. Por este motivo, algunas líneas podrían verse alteradas.

Metro de Madrid se encuentra en plena reforma para facilitar los viajes de sus usuarios
Metro de Madrid se encuentra en plena reforma para facilitar los viajes de sus usuarios CC

Este es el caso de la línea 6 de Metro de Madrid, que está realizando varias reformas para apostar por su automatización. La intención principal es instaurar trenes sin conductor, que permitirán un aumento de las frecuencias y una mejora en la experiencia de viaje.

Cambios en Metro de Madrid: nuevo horario desde el 11 de enero

En este contexto, Metro de Madrid ha anunciado nuevas modificaciones en el servicio de la línea 6 de Metro de Madrid desde el domingo. Tras abrir la línea por completo el pasado 20 de diciembre y finalizar la primera fase de las obras para la automatización de la línea, ahora el cierre se adelantará hasta tres horas desde el próximo 11 de enero de 2026.

Por este motivo, la línea 6 de Metro de Madrid solo circulará hasta las 23:00 horas de domingo a jueves para facilitar los trabajos de instalación de las puertas de andén que se precisarán para su automatización integral en 2027. Por el contrario, se mantendrá el horario habitual de la línea 6 durante los viernes y sábados, coincidiendo con la mayor demanda en este período.

Durante el cierre temporal de la línea 6, se garantizará la movilidad de todos los viajeros con servicios gratuitos de autobús que llevarán a cabo el recorrido en superficie entre las 23:00 y 01:30 horas.

El cierre anticipado de la línea 6 de Metro de Madrid se había previsto para este miércoles, 7 de enero. Sin embargo, la compañía lo ha aplazado hasta el día 11 ante la rápida evolución de los trabajos.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  7. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  8. El juez ordena prisión para José Luis Ábalos
  9. El infierno de Antonia Dell'Atte: "Pensaba en cómo decir que estaba con un maltratador"
  10. Las curiosas teorías sobre el origen del 'Black Friday': triunfo y llegada a España
Artículos relacionados
Metro de Madrid niega colapsos: las redes lanzan brutales respuestas

Metro de Madrid niega colapsos: las redes lanzan brutales respuestas

Cambios en la frecuencia de Metro de Madrid y EMT: nuevos horarios en noviembre

Cambios en la frecuencia de Metro de Madrid y EMT: nuevos horarios en noviembre

Confirmado por Metro de Madrid: esta es la nueva estación que abre en la capital

Confirmado por Metro de Madrid: esta es la nueva estación que abre en la capital

Confirmado por Metro de Madrid: esta es la fecha en la que abre la nueva línea 6

Confirmado por Metro de Madrid: esta es la fecha en la que abre la nueva línea 6

Contenidos que te pueden interesar
Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa

Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa

El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"

El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"

Muere Siro Ouro, actor de 'La Mesías', a los 24 años

Muere Siro Ouro, actor de 'La Mesías', a los 24 años

Chanel actuará como invitada en la final de Benidorm Fest 2026

Chanel actuará como invitada en la final de Benidorm Fest 2026

Adiós baliza V16: la DGT confirma cuándo empezará a multar realmente en 2026

Adiós baliza V16: la DGT confirma cuándo empezará a multar realmente en 2026

Graban a un hombre paseándose con una cabra en pañales en un centro comercial de Sevilla

Graban a un hombre paseándose con una cabra en pañales en un centro comercial de Sevilla

Ya es oficial: esta es la fecha en la que vuelve el hummus de Mercadona

Ya es oficial: esta es la fecha en la que vuelve el hummus de Mercadona

Nueva borrasca Goretti: llega a España y afectará a estas zonas

Nueva borrasca Goretti: llega a España y afectará a estas zonas