Horarios del transporte en Madrid en Nochebuena y Navidad 2025: Metro, Cercanías y EMT

Ya se conocen los horarios de Metro de Madrid, Cercanías Renfe y autobuses de EMT los días 24 y 25 de diciembre de 2025 para moverse en plena capital.

Metro de Madrid Foto: CC
23 Diciembre 2025 17:57 (hace 3 horas)

Moverse por Madrid en Nochebuena y Navidad requiere algo más de planificación de lo habitual. Como cada año, el transporte público adapta su servicio a estas fechas señaladas y modifica horarios, frecuencias y aperturas tanto el 24 como el 25 de diciembre. Metro de Madrid, Cercanías Renfe y la EMT activan un operativo especial que afecta a millones de usuarios que se desplazan para cenas familiares, celebraciones o trabajo.

Aunque el dispositivo navideño se extiende durante varias semanas, Nochebuena y Navidad son los dos días con mayores cambios, especialmente en el cierre nocturno del 24 de diciembre y en el arranque del servicio el día 25. Estos son los horarios previstos para Navidad 2025, una información clave que cada año se sitúa entre las más buscadas en Google.

Horarios de Metro de Madrid en Nochebuena y Navidad 2025: cierre temprano y apertura retrasada

El Metro de Madrid volverá a aplicar un horario especial durante las fiestas. En Nochebuena, martes 24 de diciembre de 2025, el servicio finalizará antes de lo habitual. La red cerrará en torno a las 22:00 horas, con los últimos trenes saliendo de las estaciones de cabecera aproximadamente a las 21:30.

Esto significa que, a partir de esa hora, ya no será posible acceder al suburbano, por lo que conviene adelantar los desplazamientos o recurrir a otras alternativas de transporte. Además, como sucede todos los años, algunas estaciones céntricas pueden registrar restricciones puntuales de acceso por motivos de seguridad y afluencia.

El miércoles 25 de diciembre, día de Navidad, el Metro retrasará su inicio de servicio. La apertura general está prevista a partir de las 8:00 de la mañana, con frecuencias adaptadas a un día festivo. A lo largo de la jornada, el servicio funcionará con normalidad, aunque con menor intensidad que en días laborables.

Cercanías Renfe Madrid: menos trenes y horarios adaptados a festivo

En el caso de Cercanías Madrid, los horarios también se ajustan durante Nochebuena y Navidad. Aunque las frecuencias exactas dependen de cada línea, el patrón es similar al de años anteriores y se repite en 2025.

Durante el 24 de diciembre, el servicio de Cercanías finalizará antes de lo habitual, con los últimos trenes circulando en torno a las 20:30–21:00 horas, según línea y sentido. Es especialmente importante consultar el último tren si se tiene previsto regresar a municipios del área metropolitana.

El 25 de diciembre, los trenes de Cercanías comenzarán a circular a partir de las 7:00 de la mañana, con frecuencias propias de un día festivo. Renfe recomienda comprobar los horarios concretos de cada línea, ya que pueden producirse pequeñas variaciones en función del trayecto.

EMT Madrid: últimos autobuses en Nochebuena y primeras salidas en Navidad

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) también aplica cambios relevantes durante estas fechas. En Nochebuena, el servicio diurno de autobuses urbanos finalizará antes de lo habitual, con últimas salidas desde las cabeceras entre las 20:30 y las 20:45 horas, dependiendo de la línea.

Los autobuses de la EMT de Madrid serán el único medio de transporte que circulará en la capital
Los autobuses de la EMT de Madrid serán el único medio de transporte que circulará en la capital CC

Tras el cierre del servicio diurno, entran en funcionamiento las líneas nocturnas (búhos), que refuerzan su presencia para garantizar la movilidad durante la noche del 24 al 25 de diciembre, una de las más especiales del año en la capital. Los autobuses circularán con una frecuencia de aproximadamente una hora y serán los únicos servicios de transporte público para moverse dentro de la ciudad.

El día de Navidad, los autobuses diurnos de la EMT comenzarán a circular entre las 7:15 y las 8:45 horas, según la línea. Como ocurre con el resto del transporte público, el servicio se adapta a un día festivo, con frecuencias más amplias pero cobertura en toda la ciudad.

Recomendaciones clave para moverse por Madrid en Navidad

Con estos cambios sobre la mesa, la recomendación principal es planificar los desplazamientos con antelación, especialmente en la tarde de Nochebuena. Adelantar los viajes, consultar los últimos servicios y prever alternativas puede evitar imprevistos.

También es aconsejable revisar los horarios específicos de cada línea, tanto en Cercanías como en EMT, y tener en cuenta que durante estas fechas pueden producirse cierres puntuales de estaciones o refuerzos especiales en las zonas más concurridas del centro de Madrid.

