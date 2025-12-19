Adiós baliza V-16: la DGT confirma los únicos conductores que se libran de colocarla

Adiós a la baliza V-16 de la DGT. Desde el próximo 1 de enero de 2026 será obligatorio portar este dispositivo en el vehículo, destinado a la preseñalización del peligro. Sustituye a los triángulos por cuestiones de seguridad en carretera ante el riesgo de arrollamiento, pero también para facilitar la labor de emergencias a través de la geolocalización.

La Dirección General de Tráfico (DGT) se está viendo obligada a responder a algunas cuestiones que plantea la entrada en vigor de esta nueva medida. Entre ellas, cómo deberán actuar los conductores de vehículos descapotables.

La baliza V-16 entrará en vigor desde el 1 de enero .

La DGT explica que los coches descapotables, con capota de lona, vehículos con carrocería de aluminio y las motos no están obligados a colocar la baliza V-16 en el techo, ya que este tipo de superficie impide la fijación magnética del dispositivo. Sin embargo, Tráfico insiste en que la baliza sigue siendo obligatoria para la mayoría de vehículos y que debe colocarse en caso de avería o accidente.

¿Cómo debo actuar ante la baliza V-16?

En el caso de encontrarse en estas circunstancias, la normativa de la DGT indica que el sistema de emergencia se debe colocar en el punto más alto del vehículo, siempre y cuando sea posible, preferiblemente en el techo.

Cuando esta posibilidad no sea viable, Tráfico permite a los conductores colocar el dispositivo en la parte más alta del lateral del conductor, siempre que haya una superficie metálica apta para la sujeción del dispositivo de emergencia.

La parte superior de la puerta del conductor, el capó delantero o trasero, así como la zona alta del parabrisas, son algunas de las alternativas que estarán permitidas para aquellos conductores que vayan a emplear la baliza V-16.

Este sistema busca mejorar la protección de los conductores, ya que en España fallecen alrededor de 25 personas anualmente al bajar del vehículo para señalizar una incidencia en carretera. Además, la baliza está conectada con la plataforma DGT 3.0 para enviar rápidamente la notificación a los centros de gestión de tráfico y avisar al resto de usuarios.

La seguridad es primordial y, para facilitar el uso de la baliza V-16 en vehículos con dificultades de colocación, algunas empresas ya han lanzado diferentes soportes con ventosa y otro tipo de sujeciones de diferente tipo.