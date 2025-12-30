Confirmado por la DGT: esto es lo que debe durar la batería de tu baliza V-16

Confirmado por la Dirección General de Tráfico (DGT). La baliza V-16 entra oficialmente en vigor este jueves 1 de enero. Este cambio llevará a decir adiós a los tradicionales triángulos de emergencia, que se colocaban sobre la calzada, pero que suponían un riesgo extra de arrollamiento para los accidentados.

El nuevo dispositivo logra señalizar el accidente a través de dos vías. Por un lado, emite una luz intensa que permite identificar el riesgo en carretera. Por otro, emite un aviso geolocalizado a los servicios de Tráfico para su intervención y adoptar las medidas oportunas.

La baliza V-16 intenta mejorar la seguridad en carretera en casos de accidentes .

Al contrario de lo que ocurría con el método de seguridad previo a través del uso de triángulos de emergencia, la nueva baliza V-16 ahora sí que precisa de batería. ¿Pero cuánto debe disponer?

La batería de la baliza V-16: estos son los requisitos

La Dirección General de Tráfico (DGT) explica que la baliza V-16 tiene capacidad para emitir una luz intensa de forma intermitente y con capacidad de transmisión a 360ºC durante, al menos, 30 minutos.

De este modo, el dispositivo de señalización de peligro solo tiene capacidad asegurada para media hora de funcionamiento y aviso. Cuando se alcance el minuto 31, podría empezar a apagarse.

En todo caso, también hay que tener en cuenta otro factor destacado. La baliza V-16 tiene una batería con vida útil de un mínimo de 18 meses, por lo que durará un año y medio si no se ha utilizado todavía.

La DGT recuerda que este dispositivo es el único legal para la preseñalización de peligros hasta el 1 de enero de 2026 y que, en caso de incumplir esta obligación legal, nos enfrentaremos a multas en carretera.