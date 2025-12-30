Confirmado por la DGT: esto es lo que debe durar la batería de tu baliza V-16

Confirmado por la Dirección General de Tráfico (DGT). La baliza V-16 entra oficialmente en vigor este jueves 1 de enero. Este cambio llevará a decir adiós a los tradicionales triángulos de emergencia, que se colocaban sobre la calzada, pero que suponían un riesgo extra de arrollamiento para los accidentados.
- Barei vuelve a la música con su disco 'Trece'
- Merche presenta su gira 'Tour Abre Tu Mente Deluxe' y su tema 'Tengo fe'
- Cándido Méndez (UGT): "Dentro del Gobierno, el PSOE se está comiendo a la cola del bloque"
- Anthony Ready & Yeigo presentan su tema 'Como Becky'
- El cantante Maik Marel presenta su single debut: 'Hola'
- Martín Escolar presenta 'Píldoras culturales', un libro cargado de curiosidades
- Sofía Martín ('Suerte'): "'Benidorm Fest' me permitió crecer personalmente pero también profesionalmente"
El nuevo dispositivo logra señalizar el accidente a través de dos vías. Por un lado, emite una luz intensa que permite identificar el riesgo en carretera. Por otro, emite un aviso geolocalizado a los servicios de Tráfico para su intervención y adoptar las medidas oportunas.
Al contrario de lo que ocurría con el método de seguridad previo a través del uso de triángulos de emergencia, la nueva baliza V-16 ahora sí que precisa de batería. ¿Pero cuánto debe disponer?
La batería de la baliza V-16: estos son los requisitos
La Dirección General de Tráfico (DGT) explica que la baliza V-16 tiene capacidad para emitir una luz intensa de forma intermitente y con capacidad de transmisión a 360ºC durante, al menos, 30 minutos.
De este modo, el dispositivo de señalización de peligro solo tiene capacidad asegurada para media hora de funcionamiento y aviso. Cuando se alcance el minuto 31, podría empezar a apagarse.
En todo caso, también hay que tener en cuenta otro factor destacado. La baliza V-16 tiene una batería con vida útil de un mínimo de 18 meses, por lo que durará un año y medio si no se ha utilizado todavía.
La DGT recuerda que este dispositivo es el único legal para la preseñalización de peligros hasta el 1 de enero de 2026 y que, en caso de incumplir esta obligación legal, nos enfrentaremos a multas en carretera.