Los Replicantes
Buscar

Noticias

Alerta por la baliza V-16 de la DGT: el aviso de un experto a todos los conductores

La inclusión de una tarjeta SIM en las balizas V-16, obligatorias desde el 1 de enero de 2026, ha despertado dudas entre usuarios.

Alerta por la baliza V-16 de la DGT: el aviso de un experto a todos los conductores
Baliza V-16 de la DGT Foto: .
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

16 Diciembre 2025 10:09 (hace 3 horas)

La baliza V-16 será completamente obligatoria para todos los conductores desde el 1 de enero de 2026. Este dispositivo, que se sitúa sobre el techo del vehículo, sustituirá a los triángulos, emitiendo una señal luminosa y geolocalizada, que permitirá asistir emergencias con mayor seguridad para los conductores.

Vídeos Los Replicantes

Hasta ahora, el gesto de colocar los triángulos sobre la vía en caso de accidente suponía todo un peligro para los conductores, que entre otros aspectos, se exponían a un posible arrollamiento en carretera.

Ahora, la baliza V-16 envía la posición de nuestro vehículo a la Dirección General de Tráfico (DGT). Sin embargo, surge la duda sobre qué ocurre con esta conexión, ya que muchos conductores creen que, al estar conectadas a internet mediante una tarjeta SIM, podrían transferir esta tarjeta a sus teléfonos móviles.

La clave de la tarjeta SIM de la baliza V-16: su verdadero funcionamiento

Ante las dudas que despierta la tarjeta SIM en la baliza V-16, el experto Antonio Cañavate ha explicado que la tarjeta SIM de las balizas tan solo está diseñada para enviar la geolocalización a la DGT y que cuenta con conectividad gratuita hasta 2038.

"A mucha gente se le ha ocurrido sacar la tarjeta, adelanto que no se puede", recuerda el experto. Esta tarjeta SIM tiene formato industrial y va soldada a la placa del dispositivo, por lo que su extracción es prácticamente imposible sin dañar la baliza. Pero, aunque finalmente se consiga, será inútil porque no tiene funcionalidad en otros usos.

Como recalca el experto, esta tarjeta SIM está asociada a una red privada específica, que se ha diseñado únicamente para la comunicación del dispositivo con los sistemas de gestión del tráfico. Además, funciona bajo estándar NB-IoT, una tecnología diseñada para el internet de las cosas, que solo permite enviar pequeños paquetes de datos periódicamente.

De este modo, la tarjeta SIM de la baliza V-16 no es compatible con redes móviles convencionales 4G o 5G, ni permite que los usuarios puedan navegar por internet, usar aplicaciones o realizar llamadas desde un smartphone.

El experto indica que la baliza V-16 cumple una función muy concreta que está relacionada en todo caso con la seguridad vial. Cualquier intento de reutilizar su conectividad con otros fines, por tanto, no tendrá ningún efecto.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Artículos relacionados
Adiós baliza V-16: La DGT cambia su postura a partir del 1 de enero de 2026

Adiós baliza V-16: La DGT cambia su postura a partir del 1 de enero de 2026

¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?

¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?

No aparques en estas plazas: la DGT quiere aumentar las multas a 500 euros

No aparques en estas plazas: la DGT quiere aumentar las multas a 500 euros

La DGT sufre un despiste y muestra una contraseña secreta durante un programa

La DGT sufre un despiste y muestra una contraseña secreta durante un programa

Contenidos que te pueden interesar
Condenado a tres años de prisión en Huelva por robar 1,48 euros en la gasolinera

Condenado a tres años de prisión en Huelva por robar 1,48 euros en la gasolinera

Muere el deportista internacional Gerard Suñé a los 23 años

Muere el deportista internacional Gerard Suñé a los 23 años

Alerta por la baliza V-16 de la DGT: el aviso de un experto a todos los conductores

Alerta por la baliza V-16 de la DGT: el aviso de un experto a todos los conductores

Lucía Fernández ('Wendy'): "Por ser mujer en el pop-rock te siguen tomando menos en serio"

Lucía Fernández ('Wendy'): "Por ser mujer en el pop-rock te siguen tomando menos en serio"

Sale a la luz el nuevo videoclip de Rosalía: 'La Perla', canción estrella en 'Lux'

Sale a la luz el nuevo videoclip de Rosalía: 'La Perla', canción estrella en 'Lux'

Adiós Bizum: cambios en Hacienda desde 2026

Adiós Bizum: cambios en Hacienda desde 2026

Muere el actor vallisoletano Nacho Llàcer Enjuto a los 29 años

Muere el actor vallisoletano Nacho Llàcer Enjuto a los 29 años

Cómo funciona el nuevo abono único de transporte: precios, fechas y servicios incluidos

Cómo funciona el nuevo abono único de transporte: precios, fechas y servicios incluidos