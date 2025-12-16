Alerta por la baliza V-16 de la DGT: el aviso de un experto a todos los conductores

La baliza V-16 será completamente obligatoria para todos los conductores desde el 1 de enero de 2026. Este dispositivo, que se sitúa sobre el techo del vehículo, sustituirá a los triángulos, emitiendo una señal luminosa y geolocalizada, que permitirá asistir emergencias con mayor seguridad para los conductores.

Hasta ahora, el gesto de colocar los triángulos sobre la vía en caso de accidente suponía todo un peligro para los conductores, que entre otros aspectos, se exponían a un posible arrollamiento en carretera.

Ahora, la baliza V-16 envía la posición de nuestro vehículo a la Dirección General de Tráfico (DGT). Sin embargo, surge la duda sobre qué ocurre con esta conexión, ya que muchos conductores creen que, al estar conectadas a internet mediante una tarjeta SIM, podrían transferir esta tarjeta a sus teléfonos móviles.

La clave de la tarjeta SIM de la baliza V-16: su verdadero funcionamiento

Ante las dudas que despierta la tarjeta SIM en la baliza V-16, el experto Antonio Cañavate ha explicado que la tarjeta SIM de las balizas tan solo está diseñada para enviar la geolocalización a la DGT y que cuenta con conectividad gratuita hasta 2038.

"A mucha gente se le ha ocurrido sacar la tarjeta, adelanto que no se puede", recuerda el experto. Esta tarjeta SIM tiene formato industrial y va soldada a la placa del dispositivo, por lo que su extracción es prácticamente imposible sin dañar la baliza. Pero, aunque finalmente se consiga, será inútil porque no tiene funcionalidad en otros usos.

Como recalca el experto, esta tarjeta SIM está asociada a una red privada específica, que se ha diseñado únicamente para la comunicación del dispositivo con los sistemas de gestión del tráfico. Además, funciona bajo estándar NB-IoT, una tecnología diseñada para el internet de las cosas, que solo permite enviar pequeños paquetes de datos periódicamente.

De este modo, la tarjeta SIM de la baliza V-16 no es compatible con redes móviles convencionales 4G o 5G, ni permite que los usuarios puedan navegar por internet, usar aplicaciones o realizar llamadas desde un smartphone.

El experto indica que la baliza V-16 cumple una función muy concreta que está relacionada en todo caso con la seguridad vial. Cualquier intento de reutilizar su conectividad con otros fines, por tanto, no tendrá ningún efecto.