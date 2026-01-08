Los Replicantes
Adiós baliza V16: la DGT confirma cuándo empezará a multar realmente en 2026

El Gobierno concede un nuevo plazo para portar la baliza V16 ante las dudas y controversias que están surgiendo sobre su implantación.

Baliza V16 Foto: .
Adrián Parrondo

08 Enero 2026 14:35 (hace 15 horas)

Adiós a las multas por la baliza V16. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que las fuerzas y cuerpos de seguridad serán "flexibles" y que no multarán durante un período "razonable" a aquellos conductores que no porten este dispositivo, a pesar de que es obligatorio desde el pasado 1 e enero.

El Ministerio del Interior defiende la importancia de apostar por la baliza V16 en sustitución de los triángulos en caso de emergencia, sobre todo para frenar los episodios de arrollamientos durante su colocación.

El ministro Fernando Grande-Marlaska ha defendido la implantación de la baliza V16
El departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska recuerda que se ha registrado un importante número de atropellos en carretera por salir del turismo en diferentes escenarios, incluyendo sobre todo colocar los triángulos. Se estima alrededor de 25 fallecidos cada año por este motivo.

Salvar vidas

El Gobierno mantiene, en todo caso, que la baliza V16 se debe implantar por varias razones: evita el riesgo de bajar del vehículo en pleno tránsito en carretera, incorpora iluminación visible a un kilómetro de distancia y se integra en el sistema del vehículo para enviar información de la incidencia a los navegadores de los coches que circulan por la zona; así como las pantallas y paneles de información variable.

En todo caso y a pesar de que la baliza V16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero, el ministro Grande-Marlaska ha dejado claro que los agentes serán "flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un período razonable de tiempo".

El titular de Interior defiende que no hay ningún tipo de afán recaudatorio en este movimiento y que el objetivo se circunscribe a la "obligación de salvar vidas" en situaciones extremas en carretera.

A pesar de que el ministro se ha comprometido a evitar las multas durante un tiempo "razonable" que no se ha especificado en su extensión, se han confirmado sanciones para quienes no lleven esta baliza, cuyo uso es obligatorio. La infracción se considera leve y supondrá el pago de 80 euros, al igual que ocurría por no portar los triángulos.

Durante las últimas semanas han circulado bulos sobre una geolocalización constante del vehículo por llevar la baliza V16. Hay que tener en cuenta que solo ocurre en casos puntuales, ya que es necesario activarla de emergencia, y que los datos son anónimos puesto que no se realiza un registro al adquirir el dispositivo. El objetivo es evitar arrollamientos, facilitar la gestión de incidencias y una mejor gestión del tráfico en carretera.

