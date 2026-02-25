Noticias

Alerta de seguridad: Ikea retira esta lámpara por riesgo de descarga eléctrica

La retirada afecta a varias unidades vendidas en España tras detectarse un cable mal aislado que podría provocar una descarga eléctrica.

Una tienda Ikea Foto: CC
25 Febrero 2026 16:33 (hace 9 horas)

La cadena de muebles y decoración Ikea ha anunciado la retirada de la lámpara de pared Nymåne del mercado. El motivo es el riesgo de descarga eléctrica debido a un defecto de fabricación detectado en el aislamiento de uno de los cables.

El modelo afectado es la lámpara de pared doble Nymåne, de color blanco, con número de artículo 204.286.47. Los productos involucrados pueden identificarse también por su sello de fecha y número de proveedor: están incluidos los sellos desde 2217 hasta 2550 que lleven el número de proveedor 23241. Las unidades con sellos fuera de ese rango o con otro número de proveedor no están incluidas en la retirada.

Ikea retira la lámpara de pared Nymåne del mercado
Según el comunicado oficial de la compañía, el problema se debe a un aislamiento insuficiente en un cable interno, lo que podría provocar descargas eléctricas si el cable se daña durante el uso habitual. Ikea subraya que, aunque no se han reportado incidentes concretos hasta ahora, la medida se toma como precaución de seguridad para evitar cualquier riesgo para el consumidor.

Qué deben hacer los clientes y cómo solicitar el reembolso

Ikea solicita a los clientes que dejen de utilizar inmediatamente la lámpara afectada y la desconecten de la red eléctrica para evitar cualquier posible riesgo. La compañía recomienda no intentar repararla por cuenta propia ni manipular el cableado.

Los consumidores pueden devolver el producto en cualquier tienda Ikea en España y recibirán un reembolso íntegro, incluso si no disponen del ticket de compra. La empresa ha habilitado además sus canales habituales de atención al cliente para resolver cualquier duda y facilitar el proceso de devolución.

