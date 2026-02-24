Noticias

Alerta alimentaria: retiran estos quesos del supermercado con astillas incrustadas

Los productos afectados están siendo retirados del mercado y se recomienda comprobar fecha de caducidad y lote.

Quesos Foto: Envato Elements
24 Febrero 2026 17:57 (hace 7 horas)

Alerta alimentaria en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada inmediata de varios quesos vendidos en supermercados españoles por riesgo sanitario.

El organismo ha tenido constancia de una alerta transmitida por las autoridades sanitarias de Navarra relativa a la posible presencia de cuerpos extraños en queso rallado de las marcas Alteza, Albéniz y Froiz.

Se trata de astillas de madera dentro de los productos. Esto puede suponer un grave riesgo en el caso del consumo accidental de estos elementos, que podrían causar heridas.

Productos incluidos en alerta alimentaria

La Aesan ha transmitido que los productos afectados son los siguientes: queso rallado gouda de la marca Alteza, con un peso del envase de 200 gramos; queso rallado gouda de la marca Albéniz, con un peso del paquete de 1 kilo; y queso rallado mozzarella y provolone de la marca Froiz, con un peso del envase de 200 gramos. Todos los productos afectados tienen fecha de caducidad del 5 de junio de 2026, su lote es 2426026 y se conservan refrigerados.

  • Queso rallado gouda Alteza (200 gramos)
  • Queso rallado gouda Albéniz (1 kilo)
  • Queso rallado mozzarella y provolone Froiz (200 gramos)
  • Fecha de caducidad de todos los productos: 05/06/2026
  • Lote de todos los productos: 2426026
  • Conservación: refrigerado

    • Según ha comunicado la Aesan, la distribución inicial de los productos se ha realizado en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, si bien no se pueden descartar redistribuciones a otras Comunidades Autónomas.

    Productos retirados del supermercado por alerta alimentaria
    Productos retirados del supermercado por alerta alimentaria Aesan

    Toda la información relativa a esta alerta alimentaria ha sido trasladada a las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para verificar la retirada de todos los productos afectados.

    Este organismo recomienda a todos los consumidores que pudieran tener los productos afectados por esta alerta alimentaria en sus domicilios que se abstengan de consumirlo bajo cualquier circunstancia.

