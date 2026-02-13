Alerta alimentaria: retiran estas hamburguesas del supermercado con plástico incrustado

Alerta alimentaria en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada de varios lotes de hamburguesas del supermercado al detectar la presencia de fragmentos de plástico en un preparado de carne picada de vacuno y en otro preparado de carne picada mixta (vacuno y cerdo) para hamburguesa.

Los productos afectados son el lote 6061 de las 'burger meat' picada de vacuno y 'burger meat' picada mixta, con fecha de caducidad 13/02/2026, presentados en bandejas de 240 y 500 gramos de la marca Cárnicas Gallego.

Nombre producto: Burger Meat Picada de Vacuno y Burger Meat Picada Mixta

Fecha de caducidad: 13/02/2026

Formato: bandejas de 240 y 500 gramos

Marca: Cárnicas Gallego

Ante la gravedad de esta alerta alimentaria la Aesan ha recomendado a las personas que tengan estos productos afectados en sus domicilios que se abstengan de consumirlos. También, comprobar que no se adquiere ninguno de los productos afectados, aunque están siendo retirados del mercado.

Se recomienda verificar lotes afectados

La alerta alimentaria ha llegado a la Aesan a través de una notificación de las autoridades sanitarias de Aragón, compartida mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri). Todos los datos han sido facilitados por la empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes.

Se están retirando todos los productos afectados de los supermercados Envato Elements

La primera información apunta a la distribución inicial de los productos afectados en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Comunitat Valenciana; en todo caso no se pueden descartar redistribuciones a otros territorios.

Toda la información relativa a esta alerta alimentaria ya ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través de Sciri, con el objetivo de verificar la retirada de todos los productos afectados en los canales de comercialización.