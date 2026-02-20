Noticias

Alerta: retiran este producto de Leroy Merlin por riesgo de descarga eléctrica

Leroy Merlin emite una alerta a todos sus consumidores ante el riesgo que supone uno de sus productos más populares.

Una tienda Leroy Merlin Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

20 Febrero 2026 17:13 (hace 1 hora)

Alerta de seguridad. La multinacional de tiendas de bricolaje Leroy Merlin ha anunciado la retirada inmediata de un popular producto en sus tiendas por riesgo para los usuarios.

Vídeos Los Replicantes

Se trata de una bombilla led de la marca Osram vendida en las tiendas Leroy Merlin, que deja al aire partes con riesgo de descarga eléctrica para los consumidores, como ha detectado la multinacional.

El producto afectado por esta alerta de seguridad es la bombilla led GX53 6W, con temperatura de luz 2.700K, 600LM OSR, con referencia 82823877 y código de barras 4058075433441. Los lotes afectados son las numeraciones FL4j,FL4E, FL4H, FL4O, FL4R.

  • Producto: Bombilla led GX53 6W
  • Temperatura de luz: 2.700K, 600LM OSR
  • Referencia: 82823877
  • Código de barras: 4058075433441
  • Lotes afectados: FL4j,FL4E, FL4H, FL4O, FL4R

    • Evitar su uso en todo momento

    Ante el grave riesgo que representa esta alerta de seguridad, Leroy Merlin insta a los usuarios que hayan adquirido este producto que dejen de utilizarlo inmediatamente. Pueden llevarlo a su tienda más cercana, donde se podrá acceder a un reembolso. Se recomienda aportar el tique de compra.

    Producto retirado del mercado por alerta de seguridad
    La empresa explica en la nota que, en el caso de los lotes indicados, el difusor de la bombilla puede desprenderse fácilmente, dejando expuestas partes activas con riesgo de descarga eléctrica para el usuario.

