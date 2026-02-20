Noticias

Alerta sanitaria: retiran estas cremas del supermercado por contaminación

Las autoridades recomiendan comprobar producto, lote y envases para evitar el uso de los productos afectados.

Cremas corporales Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

20 Febrero 2026 13:52 (hace 4 horas)

Alerta sanitaria en España. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada inmediata de varias cremas dermatológicas y protectoras no estériles de la marca MediHoney por posible contaminación.

Vídeos Los Replicantes
Productos retirados del mercado
Productos retirados del mercado Aemps

Los productos afectados son la crema dermatológica Medihoney presentada en tubo de 50 gramos y con la referencia 597, la Crema protectora MediHoney presentada tubo de 50 gramos y con la referencia 582, y la Crema protectora MediHoney presentada en sobre de 2 gramos y con la referencia 800. Están afectados todos los lotes no caducados de los productos indicados.

  • Crema dermatológica Medihoney, tubo de 50 g, referencia 597
  • Crema protectora MediHoney, tubo de 50 g, referencia 582
  • Crema protectora MediHoney, sobre de 2 g, referencia 800

    • La crema dermatológica MediHoney está indicada para la protección de la piel contra gritas, irritaciones, sequedad, fricción o roces. Por su parte, la crema protectora está indicada para la protección de la piel de los fluidos corporales o la humedad.

    Retirada del mercado

    La Agencia indica en su nota informativa que esta decisión se ha adoptado tras identificar que los procesos de fabricación no eran adecuados y que podrían dar lugar a la inflamación de la piel, irritación o reacciones alérgicas. El fabricante ha reportado, por el momento, un total de tres reclamaciones en Europa por reacción cutánea, sin que se hayan identificado casos graves en ninguno de los casos.

    Todas las cremas están fabricadas por Derma Sciences, con sede social en Toronto (Canadá) y tienen representante europeo a través de Integra Lifesciences, con sede en Saint Priest (Francia). La empresa distribuidora en España es Prim SA, con sede en Móstoles (Madrid).

    La Aemps recomienda a todos los usuarios que tengan las cremas señales en la alerta que dejen de utilizarlas y las desechen. En el caso de necesitar el uso de cremas de estas características, se aconseja consultar con el personal sanitario para obtener una alternativa válida.

