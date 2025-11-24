Los Replicantes
Buscar

Noticias

Alerta alimentaria: retiran este snack del supermercado contaminado con listeria

La alerta se ha activado tras un análisis rutinario de productos de comida preparada destinados a la venta en supermercados.

Alerta alimentaria: retiran este snack del supermercado contaminado con listeria
Compra en el supermercado Foto: Pexels
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

24 Noviembre 2025 17:20 (hace 11 horas)

Alerta alimentaria por la proliferación de listeria monocytogenes, la bacteria causante de la enfermedad listeriosis, en productos vendidos en supermercados, hipermercados y centros comerciales. Esta patología puede derivar en graves problemas de salud.

Vídeos Los Replicantes

La alerta alimentaria se extiende a productos de comida preparada, hummus de remolacha contaminado con listeria. El informe del Sistema de Alertas Europeas de Seguridad (RASFF) recoge la alarma surgida inicialmente desde las autoridades francesas y, a pesar de que no se concreta el lote afectado, se apunta a su retirada del mercado.

La alerta alimentaria se extiende sobre productos de hummus vendidos en supermercados
La alerta alimentaria se extiende sobre productos de hummus vendidos en supermercados Pexels

Con motivo de esta alerta alimentaria, la RASFF, máxima autoridad europea destinada a la seguridad alimentaria en el Viejo Continente, realizó un análisis el pasado 29 de octubre para comprobar este producto. En ese momento detectaron un total de 25 gramos del patógeno, que está prohibido en cualquier alimento.

Contaminación con listeria

La bacteria listeria monocytogenes causa infecciones alimentaria de extrema gravedad, especialmente en pacientes con el sistema defensivo comprometido, niños y ancianos. La patología tiene una tasa de mortalidad entre el 20 y 30%.

La listeria puede afectar de diversos modos. Su forma más leve incluye fiebre, dolores musculares, diarrea y malestar estomacal. Cuando se experimenta este cuadro y hay sospecha de un producto contaminado, se recomienda siempre acudir a un centro de salud.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  5. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  6. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  7. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
  8. Cristina Castaño pide ayuda para un compañero con cáncer de 'La que se avecina'
  9. De qué acusan a Nacho Vidal: le piden prisión por una muerte en pleno rito del sapo bufo
  10. Qué son los Suburbios Firm: escisión violenta del Frente Atlético vinculada al narco
Artículos relacionados
Adiós Mercadona: cierra este histórico supermercado en noviembre

Adiós Mercadona: cierra este histórico supermercado en noviembre

Alerta alimentaria: amplían la alerta por listeria en supermercados a estas marcas

Alerta alimentaria: amplían la alerta por listeria en supermercados a estas marcas

Hace la misma compra en Mercadona y Alcampo: sentencia cuál es mejor supermercado

Hace la misma compra en Mercadona y Alcampo: sentencia cuál es mejor supermercado

Alerta alimentaria: retiran estas populares marcas de cereales del supermercado

Alerta alimentaria: retiran estas populares marcas de cereales del supermercado

Contenidos que te pueden interesar
Despedido por "no ser divertido": un tribunal impone una indemnización de 500.000 euros

Despedido por "no ser divertido": un tribunal impone una indemnización de 500.000 euros

Arguiñano confiesa el alimento que jamás come por la noche: malo para la salud

Arguiñano confiesa el alimento que jamás come por la noche: malo para la salud

Alerta alimentaria: retiran este snack del supermercado contaminado con listeria

Alerta alimentaria: retiran este snack del supermercado contaminado con listeria

Estos son los 10 fugitivos más buscados de España: la Policía Nacional pide colaboración

Estos son los 10 fugitivos más buscados de España: la Policía Nacional pide colaboración

AEMET avisa de la llegada de "una ola de frío ártico que congelará España"

AEMET avisa de la llegada de "una ola de frío ártico que congelará España"

Sale a la luz el coste del nuevo logo del Ayuntamiento de Madrid: causa polémica

Sale a la luz el coste del nuevo logo del Ayuntamiento de Madrid: causa polémica

Condenado a dos años de prisión Toño Sanchís por apropiarse de dinero de Belén Esteban

Condenado a dos años de prisión Toño Sanchís por apropiarse de dinero de Belén Esteban

Sale a la luz cómo fue la huida de Martiño Ramos a Cuba: condenado por violar a una menor

Sale a la luz cómo fue la huida de Martiño Ramos a Cuba: condenado por violar a una menor