Economía

El supermercado más barato llega a un país vecino de España: carros llenos por 40 euros

El supermercado con los precios más competitivos del mercado tiene más de un beneficio: ahorro y reducción del desperdicio.

El supermercado más barato llega a un país vecino de España: carros llenos por 40 euros
Foto: Envato elements
17 Noviembre 2025 17:42 (hace 1 hora)

Los altos precios en la actualidad están haciendo que cada vez menos familias puedan ir a la compra y llenar sus carros con comida o productos para el hogar. Ahora, una iniciativa que comenzó hace muy poco llama la atención de un montón de clientes.

Supermercado 'low cost'

Un nuevo supermercado ha puesto en marcha una nueva idea que consiste en vender productos "rechazados" por las grandes cadenas a precios muy bajos, esto permitirá que los clientes puedan llenar sus carritos de la compra con tan solo 40 euros.

Esta tienda ha abierto sus puertas en uno de nuestros países vecinos, en Portugal. El mercado se llama Sempre Bom y su fecha de inauguración fue el 17 de octubre. Se encuentra, concretamente, en Viseu, en la Rua Quinta da Manhosa, Pabellón 11.

Todos los artículos o productos que se encuentran en el interior de Sempre Bom son devoluciones o excedentes de las grandes compañías de mercados alimenticios. La comida en este supermercado no está en mal estado o caducada, como muchos pueden pensar, simplemente fueron apartadas por tener algún error estético, como puede ser un embalaje dañado o una mala etiqueta.

También podemos encontrar líneas que están ya descatalogadas o productos que no entran en los almacenes. El supermercado cuenta con excedentes de stock de grandes marcas reconocidas; esto significa que se pueden encontrar marcas famosas por precios muy competitivos. La seguridad alimentaria y la calidad es la misma. Un negocio que perfectamente es extensible a nuestro país.

Sempre Bom no solo ayuda a que las familias puedan llenar su cesta de la compra por 40 euros, sino que contribuye a reducir el desperdicio. Una nueva estrategia donde se refuerza la oferta asequible, además de un consumo responsable.

