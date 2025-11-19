Los Replicantes
Alerta alimentaria: amplían la alerta por listeria en supermercados a estas marcas

Los productos de embutidos afectados se han repartido por varias comunidades autónomas y se recomienda comprobar sus lotes.

Productos de embutido Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

19 Noviembre 2025 16:24 (hace 1 hora)

Alerta alimentaria por listeriosis en los supermercados españoles. El reciente aviso por la presencia de Listeria monocytogenes, causante de listeriosis, en varios lotes de embutidos se ha visto ampliado por orden de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).

El aviso inicial se amplía a varios productos de marcas muy conocidas en supermercados españoles, principalmente de marca blanca, como Nuestra Alacena de DIA y La Tabla, de Aldi. Se ha ampliado el número de lotes y productos afectados y se recomienda extremar las precauciones.

Alerta por listeria en España: amplían la lista de productos afectados en DIA o Aldi

En el caso de los supermercados DIA, la alerta inicial apelaba al lote 252771, con fecha de caducidad del 18 de noviembre de 2025, del chopped lata finas lonchas de la marca blanca Nuestra Alacena. Ahora, el aviso se amplía al lote 252771 con fecha de caducidad del 18 de noviembre de 2025. Este producto se comercializa refrigerado en envases de 150 gramos.

Productos afectados por alerta alimentaria
Productos afectados por alerta alimentaria Aesan

En cuanto a la marca Serrano, también se ha visto afectado el lote 2527771 del pavo trufado con pistachos. Este embutido tiene fecha de caducidad del 18 de noviembre de 2025 y se vende refrigerado en envases de 150 gramos.

En relación a los supermercados Aldi, se han visto afectados por esta alerta alimentaria varios productos de la marca blanca La Tabla. Son dos lotes de mortadela de pavo con aceitunas, mortadela de pavo y chopped de pavo: 252761, con fecha de caducidad del 17 de noviembre de 2025, y 252771, con fecha de 18 de noviembre de 2025. De los productos Maxi pavo (envases de 325 gramos) y Maxi York (450 gramos), los lotes 252761 y 252763 con fecha de caducidad del 17 de noviembre de 2025.

Hay constancia de la distribución de los productos afectados con listeria monocytogenes en las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, País Vasco y Valencia. Sin embargo, no se pueden descartar posibles redistribuciones, por lo que siempre se recomienda comprobar lotes y productos para evitar uno de los afectados.

Ante el riesgo que representa la infección por listeria monocytogenes, se recomienda a todas las personas que tengan los productos afectados en su domicilio que se abtengan de consumirlos. Si se ha ingerido y presentan sintomatología compatible con listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se recomienda acudir siempre a un centro de salud.

La información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para verificar la retirada de todos los productos afectados de los canales de comercialización.

