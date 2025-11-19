Los Replicantes
Adiós Mercadona: cierra este histórico supermercado en noviembre

La enseña de supermercados ha cerrado varios supermercados en España en 2025 en pleno giro al formato Tiendas 8.

Un supermercado Mercadona Foto: Mercadona
19 Noviembre 2025 12:12 (hace 5 horas)

Adiós Mercadona. La enseña de supermercados, propiedad de Juan Roig, se encuentra en pleno proceso de transformación en su modelo de negocio para adaptarse al nuevo modelo Tiendas 8, con el que abarcar las nuevas tendencias del 'retail'.

A pesar de que la firma lidera con holgura la cuota de venta de los supermercados, hipermercados y centros comerciales en España, la realidad es que la competencia de marcas como Carrefour, Lidl, DIA, Alcampo, Grupo El Corte Inglés, Supercor, Hipercor, Supermercados El Corte Inglés, Ahorramas, BM, Consum o Eroski es feroz.

Por este motivo, Mercadona está priorizando supermercados en los que implementar un nuevo modelo más eficiente energéticamente, pero sobre todo con una estética más cuidada y la priorización del formato 'mercaurante', con gran foco en la comida preparada y la posibilidad de su consumo en el establecimiento, incluyendo mesas, sillas e incluso microondas.

Mercadona se encuentra en pleno giro en su modelo de negocio hacia el formato Tiendas 8
Mercadona se encuentra en pleno giro en su modelo de negocio hacia el formato Tiendas 8 Mercadona

Este giro comercial ha llevado a la reforma de sus supermercados, pero también a la concentración de su oferta. Mercadona clausuró 49 supermercados en España y abrió 42, lo que supone un saldo neto negativo de 7 supermercados.

La compañía realiza este movimiento porque busca priorizar formatos de venta más rentables y eficientes, con buena salida de humos y en los que contar con los estándares del nuevo modelo en criterios como tamaño, accesibilidad o sostenibilidad.

Cierre de Mercadona: baja la persiana a un histórico supermercado en noviembre

En el marco de esta política, la cadena de supermercados Mercadona ha cerrado uno de sus establecimientos más emblemáticos en España. Se trata del supermercado Mercadona en la Rúa de Aragón, 148, en Vigo.

El motivo de este cierre es la inauguración de un nuevo supermercado Mercadona en la calle García Barbón, 106, de la misma ciudad, en el espacio que antiguamente ocupaban las oficinas del Grupo Mapfre en la ciudad.

El cambio de ubicación de los supermercados Mercadona confirma los planes para un giro en la estrategia comercial de la enseña. La empresa busca ahora priorizar infraestructuras propias y no bajos comerciales, pero también contar con inmuebles adaptados a sus necesidades, en los que incorporar eficientemente el modelo Tiendas 8.

Para inaugurar este nuevo supermercado Mercadona en Vigo, que subió la persiana el pasado lunes, 17 de noviembre, se han invertido 3,8 millones de euros. La compañía argumenta que el anterior establecimiento "no cumplía los estándares requeridos por la compañía".

Cierre de Mercadona: los supermercados que desaparecen en 2025

Este cierre en Vigo no es el único en Mercadona. La firma también ha bajado la persiana de otros supermercados en España en plena transformación de su modelo de negocio y con el objetivo de adaptarse a las nuevas tendencias del mercado. Estos son algunos de los establecimientos clausurados:

  • Mercadona Puertollano (Ciudad Real): cerró en la calle Asdrúbal al contar con un modelo obsoleto
  • Mercadona San Cristóbal de La Laguna (Tenerife): cerró en La Cuesta
  • Mercadona Orihuela (Alicante): cerró por traslado
  • Mercadona Murcia: cierre de uno de sus supermercados
  • Mercadona Almería: cierre de uno de sus supermercados

    • Todos estos cierres confirman el giro comercial de Mercadona para priorizar el modelo Tiendas 8 y llevar su formato 'mercaurante' con su sección Listo para Comer a todos sus establecimientos. También, para priorizar supermercados situados en edificios exclusivos de su prioridad y con un mayor número de plazas de aparcamiento para facilitar la llegada de los clientes.

