Alerta alimentaria: retiran estas populares especias de los supermercados

Los productos están siendo retirados de todos los establecimientos y se recomienda comprobar número de lote y fecha de caducidad.

Especias Foto: Pexels
Adrián Parrondo

29 Diciembre 2025 18:22 (hace 7 horas)

Alerta alimentaria en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada inmediata de varios lotes de especias del supermercado por riesgo sanitario.

Los productos afectados son varios lotes de clavo molido de las marcas Manjares y Jorge. Se está ordenando su retirada al contener avellanas y almendras que no aparecen en el etiquetado, por lo que aquellos alérgicos a estos frutos secos no deben consumir el producto bajo ninguna circunstancia.

Los lotes afectados se corresponden con el número 23053J y tienen fecha de caducidad en febrero de 2026, de las marcas Manjares y Jorge en producto de clavo molido. Su distribución se ha extendido por Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, aunque no se descarta su posible redistribución hacia otros territorios.

  • Nombre del producto: clavo molido
  • Marcas comerciales: MANJARES y JORGE
  • Aspecto del producto: envase de cristal
  • Número de lote: 23053J
  • Fecha de caducidad: 02/2026
  • Peso de unidad: 37 g
  • Temperatura: ambiente
    • Producto retirado del supermercado por alerta alimentaria
    Producto retirado del supermercado por alerta alimentaria Aesan

    Los productos están siendo retirados de todos los supermercados en España. Para evitar cualquier tipo de problema, se recomienda siempre comprobar marca, producto, número de lote y fecha de caducidad.

    Precauciones a seguir

    El producto afectado contiene avellanas y almendras que no aparecen especificadas en el etiquetado. Por este motivo, puede ser especialmente grave para pacientes alérgicos, ya que corren el riesgo de sufrir brotes.

    Toda la información relacionada con esta alerta alimentaria ya ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para asegurar la correcta retirada de todos los productos afectados.

